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Zavedou vás tam, kam byste jinak nepohlédli. Provedou vás vesmírnými krásami oceánu, předvedou působivost jeho obyvatel. Fotografie soutěže Ocean Photographer of the Year 2026 však připomenou i křehkost oceánu a potřebu ho chránit. Snímek Anity Verde zachytil setkání potápěče s velkým měsíčníkem svítivým (kategorie Lidé a oceán).

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Témata: krása, potápěč

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