náhledy
Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova chodníku popisují barvité legendy, věda teď jeho zrod přiblížila přesněji než předchozí výzkumy.
Autor: Profimedia.cz
Legenda je však svým způsobem přitažlivější. Vypráví příběh irského hrdiny Fiona mac Cumhailla, právě ten měl postavit kamenný chodník, aby mohl přejít do Skotska bojovat s obrem Benandonnerem.
Autor: Profimedia.cz
Nakonec po kamenné cestě přešlo obří monstrum za irským rekem. A toho přemohl při pohledu na protivníkovu velikost strach. Zasáhla však Fionova bystrá matka, obra lstí vyděsila.
Autor: Profimedia.cz
Benandonner nakonec po Fionově chodníku uprchl zpět do Skotska, a aby si pojistil, že se za ním Fion nedostane, jeho kamenný chodník rozmlátil.
Autor: Profimedia.cz
Úkaz spojovala se sopečným výbuchem, při němž láva tryskala z prasklin v zemi. Nato se ochlazovala, praskala, právě onen mechanismus vyprodukoval mimořádné šestihranné sloupce.
Autor: Profimedia.cz
Dosud vědci mínili, že skály v oblasti, včetně Obrova chodníku, vznikly v rozpětí zhruba třinácti a půl milionu let.
Autor: Profimedia.cz
Nový výzkum, který vyšel v magazínu Geology, vidí celý proces jako podstatně rychlejší. Přírodě stačilo pět a půl milionu let.
Autor: Profimedia.cz
Výzkum odhalil, že procesy, které Obrův chodník vytvořily, souvisely s globálním vulkanickým jevem, který byl zaznamenaný například až v Grónsku.
Autor: Profimedia.cz
Právě zjištění, na jak bezprecedentní úrovni byl sopečný příběh Obrova chodníku načasovaný v rytmu ostatních vulkanických systémů v oblasti, považují odborníci za nejpozoruhodnější.
Autor: Profimedia.cz
Předtím bylo Grónsko napojeno ke kůře severu Spojeného království, poté se mezi nimi začal otevírat Atlantik.
Autor: Profimedia.cz
Výzkum odhalil kořeny Obrova chodníku, jeho správci a dobrovolníci musí bojovat o jeho existenci – s lidmi, turisty.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníci mezi sloupce házejí mince, které při oxidaci zvětšují objem – a tlačí na okolní sloupce.
Autor: Profimedia.cz
Ty praskají. „Velmi jednoduše, šest mincí dokáže snadno zvednout šest metrických tun,“ vysvětluje Nathan Morrow z místní restaurátorské firmy.
Autor: Profimedia.cz