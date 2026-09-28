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KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?
Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...
Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou
Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...
Zažil dobytí Anglie Normany. Nyní dostal muž tvář a kus příběhu
Zemřel před téměř tisíci lety, třináct let poté, co Normané dobyli Anglii. Archeologie mu proto dala přídomek Muž dobytí. Nyní dostal tvář, ale nejen tu. Analýza vydala několik střípků o jeho životě....
Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii
Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín...
Jsou sekty nebezpečné? Podobný scénář může nastat i ve skautu, líčí religionistka
Sekta. Slovo, které v mnohých z nás vyvolává pocit strachu, manipulace a zneužívání. Myšlenku na oběti, jež se neumějí bránit. Na charismatické vůdce, co se přiživují na „slepé“ víře svých...
Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala
Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...
Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou
Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...
Jsou sekty nebezpečné? Podobný scénář může nastat i ve skautu, líčí religionistka
Sekta. Slovo, které v mnohých z nás vyvolává pocit strachu, manipulace a zneužívání. Myšlenku na oběti, jež se neumějí bránit. Na charismatické vůdce, co se přiživují na „slepé“ víře svých...
KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?
Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...
Bizarní trik delfína Bubblese: rybu utahá, až mu vydá oběd ze žaludku
Není to příliš vkusné, ale efektivní ano. A mohli-li bychom zvířatům přisuzovat lidské motivy, též zlomyslné. Delfín, jemuž dali místní jméno Bubbles, si u ostrova Lady Elliot u australského...
Hitler, faraon, lachtan. Poznejte zákony a pasti online potyček
Godwinovo pravidlo, Reductio ad Hitlerum, pravidlo Poeovo, Brandolinovo, lachtaní metoda. Seznamte se s triky, pastmi a fauly, které dělají z online debat neplodnou disciplínu.
Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii
Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín...
Zažil dobytí Anglie Normany. Nyní dostal muž tvář a kus příběhu
Zemřel před téměř tisíci lety, třináct let poté, co Normané dobyli Anglii. Archeologie mu proto dala přídomek Muž dobytí. Nyní dostal tvář, ale nejen tu. Analýza vydala několik střípků o jeho životě....
Nejbláznivější kampaň na whisky. Devět pokladů stále čeká na objevení
Kanadská palírna spustila šílenství v době, kdy nebyl internet, reality show ani geocaching. Od všeho však měla něco. Bedny s whisky, které ukryla po světě a k nimž naznačovaly cestu rébusy a...
Jedli ženy, vraždili děti. Chytrák napálil vědce vymyšlenou společností
Měl fantazii. Vymyslel si celou ostrovní společnost, její jazyk, abecedu, bizarní zvyky. A měl také drzost. Své báchorky předkládal anglické šlechtě i královské vědecké akademii. Úspěšně. Byl...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
KVÍZ: Kolik toho víte o dynastii Přemyslovců?
Učí se o nich už na základních školách, jejich životní příběhy spoluutvářely české národní povědomí a jejich moc a sláva sahala „od Jadranu k Baltu.“ Řeč je o Přemyslovcích, mocné dynastii, která z...
VIDEO: Facky, zadky, plastiky. Rumunská MMA korporace sází na bizarní show
Má to téměř vše. Unifikovanou krásu s plastikami a monstrózními rty, sexismus, absenci jakéhokoli umu. Dámská fackovaná servírovaná rumunskou organizací RFX je ryzím spektáklem.