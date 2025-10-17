Co může za obezitu? Nedostatek pohybu není viník, říká studie

Západnímu světu schází fyzická aktivita, méně se hýbeme, takže spalujeme méně kalorií. To proto nás trápí obezita. Tak zní základní rovnice, která vysvětluje příčiny našich potíží s nadváhou a obezitou. Aktuální studie ji zpochybňuje. Za problémy podle ní může jiný viník.
Cvičit, hýbat se je zdravé, to pořád platí. Jenže obezitu to nevymýtí – tu nedostatek pohybu nezpůsobuje.

V devatenáctém století v Evropě nebo severní Americe obezita rozhodně nebyla tak rozšířenou jako dnes. A na jiných místech světa, v méně rozvinutých zemích, ji nenajdeme ani nyní. Kmen lovců a sběračů Hadza v Tanzanii jí netrpí, ani křováci z kmenů San nebo Kung v Kalahari.

Jak rozdíl objasnit? Obecně rozšířené vysvětlení si všímá faktu, že s ekonomicko-sociálním rozvojem společností se lidé jednoduše přestávají hýbat. Víc času prosedíme. Proto spálíme méně kalorií, proto přibíráme. Trend se tak zhoršil a tento mechanismus zesílil natolik, že západní civilizace musela přiznat, že obezita je jednou z jejích nejtěžších zdravotních potíží.

Studie týmu evolučního biologa a experta na světové zdraví Hermana Pontzera se tuto linku rozhodla prověřit. Byla to rozsáhlá práce. Podílelo se na ní přes osmdesát odbornic a odborníků, do svého velkorysého výzkumu zahrnula přes 4 200 lidí, ve vzorku nescházeli manažeři z Norska ani muži a ženy z afrických kmenů žijících tradičním stylem. Zahrnula celkem čtyřiatřicet zemí naší planety.

Studie, která vyšla v magazínu PNAS, přináší zajímavé vhledy na fungování metabolismu, limity cvičení a cesty, jak obezitě čelit účinně.



