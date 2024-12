Obézní, ale fit. Studie nabádá k novému pohledu na zdravý život

Část 1/3

Samotným cvičením zhubnete těžko. Ale i tak vám přinese zdravější život.

Zní to jako rouhání, nadváha je přece spojena s mnoha zdravotními riziky. A to ostatně pořád platí, studii vydanou v magazínu British Journal of Sports Medicine je nutné číst obezřetně. Nebezpečí spojená s nadbytečnými tuky nezlehčuje, jen nahlíží na zdraví komplexněji a na boj s obezitou přísněji.

Bezmocné cvičení a všemocná obezita?

Jednoho z jejích autorů Glenna Gaessera k ní dovedl jeho dlouhodobý zájem o problematiku nadváhy. Trvá roky, obnáší řadu výzkumů a je trochu obrazoborecký, dokládá totiž, jak málo efektivní je pro boj s nadváhou cvičení. Spálíme při něm totiž mnohem méně kalorií, než bychom soudili.

Jeho pokusy jako by si vzaly za cíl lidi od hubnutí skrze fyzickou aktivitu odradit. V roce 2015 například sledoval, co udělá s více než osmdesátkou žen s nadváhou program, který jim předepsal tři třicetiminutové procházky týdně. Po dvanácti týdnech jich trochu zhublo jen pár, pětapadesát z nich ovšem naopak nabralo víc tuku, než mělo před výzkumem.

Studie z roku 2021 ostatně dodává, že tělo se cvičením nejenže zbaví jen nepatrného počtu kalorií, ale že ztrátu přinejmenším čtvrtiny z nich si navíc kompenzuje. V případě lidí s relativně vysokou mírou tělesného tuku je to dokonce polovina a více. Gaesser poté navíc poznamenává, že většina lidí po shození kila zase přibere. A podtrhuje, že jo-jo efekt s sebou nese stejně početná zdravotní rizika jako obezita samotná.

Jako by jeho vědecké úsilí chtělo dovést veřejnost k rezignaci na cvičení. Jenže je to přesně naopak, jeho výzkumy přinesly i další zjištění. Slabý efekt cvičení na boj s nadbytečnými kily byl jen jedním sdělením jeho výzkumů. Jiné studie jeho laboratoře totiž doložily, že když jeho dobrovolníci a dobrovolnice v rámci experimentů začali cvičit, s jejich nadváhou to sice, jak už víme, nepohnulo – ale i tak se domohli významného zlepšení v mnoha ohledech, zahrnovaly krevní tlak, hladiny cholesterolu, inzulinovou rezistenci, markery cukrovky druhého typu.

Gaesser tedy začal pátrat po tom, jestli cvičení jednoduše nezlepšuje metabolické zdraví navzdory obezitě.