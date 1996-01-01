V rukou samopaly, na hlavách paruky, gumové masky, na sobě leckdy ženské šaty. Vraždění liberijské občanské války se nevyznačovalo jen extrémní brutalitou. Mělo též bizarní kulisy. Vtisklo mu je juju. Tradiční kmenové náboženství prostoupené čarodějnictvím. Doslova vdechlo život silám zla.
Řež měla ve svém centru přirozeně politiku. Občanská válka vyrostla z vlády Spojenými státy podporovaného prezidenta Samuela Doea: byla plná korupce, represí kvůli paranoidním strachu z převratu, perzekucí celých etnických skupin.
Vření vyvrcholilo v roce 1989 vzpourou Národní vlastenecké fronty Libérie Charlese Taylora. Režimu se postavila i Nezávislá národní vlastenecká fronta Prince Johnsona. Proti nim stála státní armáda, později též Sjednocené osvobozenecké hnutí Libérie za demokracii.
Země byla rozčísnutá mezi povstalecké etnické skupiny Gios a Mano, které režim perzekvoval, na jedné straně – a skupinu Krahn, k níž patřil prezident, na druhé.
Zbraně, vraždění civilistů, krev, nenávist. Do krveprolití však vstupovala též tmářská víra.
Juju je tradiční kmenové náboženství, termín vychází z jazyka hausa z nigerské oblasti, znamená „zlý duch“. S juju se pojily mnohé hrůzné praktiky, lidské oběti, kanibalismus, zohavování ženských genitálií. Na snímku je jeden z mnoha „lékařů“ juju.
To kvůli němu válečníci bojovali a vraždili v parukách, maskách, ženských šatech, někdy nazí.
V rukou válečných vůdců rekrutovalo a mobilizovalo bojovníky, „ospravedlňovalo“ krvavé hrůzy a nelidské bestiality.
Bojovníkům dávalo juju a surreálné masky a převleky pocit nedotknutelnosti, ochrany.
Masky apelovaly na duchy, nadpřirozené síly, amulety a obarvené obličeje měly zajišťovat nesmrtelnost. Měly být neprůstřelnou vestou.
Běsnění bylo brutalizováno kanibalismem, novináři popisovali scény, při nichž bojovníci pojídali maso a vnitřní orgány, zejména srdce, svých obětí. Mělo jim to dát sílu poražených.
I to odkazovalo na juju, rozebíral v roce 2021 magazín Journal of Religion in Africa.
Měly lidskou podobu. Toto je Joshua Milton Blahyi, nechvalně prosluly Generál nahý zadek. Do boje chodil bez šatů, animistická pověra měla zajišťovat ochranu před kulkami. (Na snímku je již poté, co složil zbraně, „přijal Ježíše“ a měl se napravit.)
Především však nahé posílal vraždit pěšáky své ozbrojené frakce, její základnou byli přitom dětští vojáci.
Válka, při níž rozsévali smrt i vojáci v parukách, připravila o život více než 200 tisíc lidí.
Vraždilo se i pro rituální účely. Oběti měli při obřadech vedených tradičními juju kněžími zajistit jednotkám ochranu, jejich vůdcům mocenský vzestup.
Uprostřed naprostého chaosu a brutality se k náboženství juju se všemi jeho aspekty uchylovaly všechny zapojené frakce, napříč stranami. Hledaly ochranu, snažily se zastrašit.
V srpnu v atmosféře plné zastrašování a násilí zvítězil v prezidentských volbách vůdce povstalecké frakce Charles Taylor.
Násilnosti neustaly, v roce 1999 vypukla druhá občanská válka, neskončila před rokem 2003: 250 tisíc mrtvých.
