Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského svazku. Dokladem jeho vybočení z tradic. Jeho přítěží. Jeho ikonou. Miloučkým šotkem norského národa. Nečlenem královské rodiny, ale členem rodiny princezny a prince. Rozporem. To, co provedl sám o sobě, Maria Borga Høibyho přivedlo k soudu.
Stojí před soudem kvůli třiatřiceti trestným činům, včetně čtyř znásilnění (takto ho u líčení zachytil kreslíř).
Přirozeně, že aktuálně erupci podpořily i pletky jeho matky s Jeffreym Epsteinem. Jako by souběh soudu Maria Borga Høibyho s odtajněním materiálů měl podtrhnout kontext.
Neobvyklý kontext. Je to příběh tradic, třídní příslušnosti, stavovských hranic i norem, společenských nároků a očekávání. A osobních osudů, voleb. S nejvyšší pravděpodobností též příběh zločinů.
Psát se začal koncem devadesátých let, když na jednom hudebním festivalu potkal mladík Haakon dívku Mette-Marit (na snímku je z roku 1999). Padli si do oka, začali spolu bydlet.
Nebyl to však vztah, který by se mohl ohlížet jen na sebe. Vzbudil poprask, psaly o něm noviny, odsoudila ho norská církev.
Haakon byl norský princ, následník trůnu. Mette-Marit byla dcera rozvedených rodičů z pracující třídy. Tak nějak studovala, živila se jako servírka. Ze všeho nejvíc však pařila.
Byla jako doma na house parties, nevyhýbala se drogám. A měla dítě. Jeho otec byl jednou nohou v kriminále, jako jeden z prvních byl v Norsku odsouzený kvůli kokainu. Když se Marius Borg Høiby v roce 1997 narodil, za mřížemi zrovna byl.
Mette-Marit nebyla potenciální královnou, jak si ji řád a tradice představovaly. To bylo zjevné. Přesto se princ Haakon s dívkou, pro kterou bylo v mládí „důležité žít naopak tomu, co bylo přijatelné“, jak prohlásila, vzali.
Klouček Marius jako by svatbu ovládl. Spokojený rarášek, vždy vepředu a v centru pozornosti! Bylo těžké mu vysvětlit, že to není jeho svatba, smál se později princ Haakon. Nakonec to prý doma pojali tak, že se brali všichni tři. Idyla.
Marius naklonil k sympatiím pro netradiční pár i velkou část norské společnosti: viděla lásku nesvázanou ohledy na stavy a třídy, přijetí nemanželského dítěte… A rozkošného hošíka! Roztomilý skřítek, říkalo se Mariovi. Idyla.
Královna Sonja (v červeném) mu říkala „Malý Marius“, „nejroztomilejší nejjiskřivější hošík na světě“. Idyla.
Jenže ne stoprocentní idyla. Princezna Ragnhilda, králova starší sestra, prohlásila, že se nechce dožít momentu, kdy by se Mette-Marit stala královnou.
Princezna Ragnhilda pronesla ještě něco. Na adresu malého Maria. „Je mně ho strašně líto. Až budou mít dítě, chudák Marius nebude nikdo. Je mu šest, ale pochopí, že je v tom rozdíl,“ řekla bez milosti.
Tady je Marius už se svou sestřičkou. A rozdíl mezi nimi je. Ingrid Alexandra je členkou královské rodiny, on ne.
Do rodiny bezpochyby patřil, ale do jejího čestného umístění na vrcholu monarchie ne. Takže do ní nepatřil tak docela. Na snímku je princezna Ingrid Alexander, malý princ Sverre Maghnus a… Marius.
Hoch byl symbolem výzvy, kterou pár podstoupil, i jeho volby. Ale též norem, které se nedají zlomit.
Některé však ano. Mette-Marit se dokázala vyšvihnout z rave parties a pracující třídy do aristokratického stavu. Tady je s lucemburskou a nizozemskou královskou rodinou.
Vše, co udělala, řekla, co měla na sobě, bylo předmětem debat. Stala se ikonou.
Podle socioložky Hedvig Skonhoft Johannesenové to však není znamením modernizace. Soudí, že to je návrat do padesátých let, kdy se hodnota ženy měřila hodnotou jejího muže. „Celé její postavení stojí na svatbě s princem,“ poznamenává. A shrnuje její vlastní práci: dávat najevo silné city, oblékat si krásné šaty a starat se o děti a rodinu.
Někdejší funkcionář královského paláce Carl-Erik Grimstad souhlasí: Vstoupila do tradiční role ženy bohatého muže. V jedné ruce drží závazek, v druhé drahou kabelku.“ Jenže dodává, že být ikonou je pracovní náplní členky královské rodiny. „A za to, že někdo dělá svou práci, si na něj nemůžete stěžovat,“ připomíná.
Role se držel i Marius. Jen byla spíš jako vystřižená z jedovatých proti-monarchistických pamfletů o zhýralosti aristokratické mládeže anebo divokých snů bulvárních plátků.
Nešlo ani tak o to, že jako teenager házel na sociální sítě chlubivá fota s popisky, jaká luxusní místa navštěvuje s rodiči. To způsobilo infarkt tajným službám, protože vyzrazoval tajné informace včetně GPS poloh.
V roce 2016 odjel do Spojených států, aby studoval obchodní školu. Nedostudoval.
Uprostřed půdorysu načrtnutého skokem do bohatství a aristokratické státní elity, do níž patří i nepatří, ale i tak je automaticky v centru médií, vyrostl blonďatý hoch v playboye, který médiím servíroval jednu milostnou aféru za druhou. Juliane Snekkestadová, modelka z Playboye, Nora Hauklundová ze show Love Island.
V roce 2017 královská rodina stáhla Mariovu stránku ze svého webu. Jeho veřejnou roli bylo vždy velmi těžké uchopit, napsala jeho matka princezna Mette-Marit. „Na rozdíl od svých sourozenců nemá oficiální povinnosti, nebude zastávat veřejnou úlohu a není veřejnou osobou,“ uvedla.
Krok orámovala Mariovým přáním žít mimo pozornost médií. Podtrhla, že členem rodiny zůstává. V emotivním vyjádřením ho líčil jako „ojedinělého, krásného mladého muže s otevřenou myslí“: „Nemohu na něj být víc pyšná.“
Ještě v roce 2017 ho policie chytila na hudebním festivalu s kokainem. V srpnu roku 2024 si o pozornost médií řekl sám.
Zmlátil svou tehdejší partnerku Rebeccu Helberg Arntsenovou. Zdestruoval jí byt, poslal ji do nemocnice s otřesem mozku. Doznal to. A vysvětloval kokainem, alkoholem, psychickými potížemi. A výjimečně těžkou chvilkou. Výpadkem.
To proto se začaly ozývat jeho předchozí přítelkyně Snekkestadová a Hauklandová. Vypovídaly o psychickém týrání, fyzických útocích, kopání, škrcení, demolování bytu. Podle Øisteina Monsena a Torgeira Pedersena Krokfjorda, kteří v říjnu 2025 vydali o Mariovi Borgu Høibymu knihu, policie o Mariovu zatčení v srpnu 2024 informovala jeho matku princeznu Mette-MaritMette-Marit. Údajně měla nechat, ještě před policejní prohlídkou, přeformátovat software jeho počítače.
Jenže lokomotiva se už rozjela. A nasbírala spoustu důkazů. Vedly k ještě závažnějším obviněním. Nakonec i ke čtyřem obžalobám ze znásilnění. Stojí i na video nahrávkách, které si měl z činů pořídit sám Marius.
Když psal princ Haaken, rok před Mariovým zatčením, svou životopisnou knihu, zdůraznil, že Marius je v jeho životě od svých dvou let. „Mette mi říkala, že v knize nesmím opomenout napsat, že miluju své děti tak moc, že to může bolet,“ uvedl.
Životní cesta rodiny, do níž nemohli oficiálně patřit všichni její členové, dokazuje, jak moc je ona rodinná jednotka vtělená do státní struktury. Její činy a dramata otřásají vztahem norské společnosti k jejímu monarchistickému zřízení.
