Penis jako barometr. Noční erekce vypovídají o mužském zdraví

Naposledy se noční penilní tumescence, jak se ztopoření penisu během spánku nebo při probuzení nazývá odborně, dostala do titulků díky podivínskému biohackerovi Bryanu Johnsonovi. Jeho profil v magazínu Time totiž vyzradil, že se podnikatel aktuálně chlubí celkovou délkou noční erekce v trvání dvou hodin a dvanácti minut. Dospět by však pětačtyřicetiletý miliardář posedlý omládnutím chtěl ke třem a půl hodinám, tak dlouhá ztopořená část spánku by totiž odpovídala osmnáctiletému mladíkovi.

Nad jeho zájmem o noční erekce a jejich monitorování se pozvedlo nejedno čtenářské obočí. Jenže ve srovnání s jeho jinými cestami ke zvrácení procesu stárnutí, například s transfúzemi plazmy vlastního syna, to není až tak ztřeštěný nápad.

Hlídač a hlásič, co dokáže varovat

Délka a frekvence nočních erekcí se totiž měří ve spánkových laboratořích pro urologické účely. Zařízení pro jejich zaznamenávání je však možné si pořídit i domů. Nejpřesnějším pomocníkem je aparát se dvěma kroužky – jeden se nasadí na špičku penisu, druhý na jeho kořen, vysvětluje web Mezinárodní společnosti pro sexuální lékařství. Zařízení sleduje noční erekce, jak často se dostavují, jak dlouho trvají, jak pevné jsou.

Obvykle je třeba monitorovat dvě noci po sobě. Když aparát erekce zaznamená, znamená to, že erektilní problémy vyšetřovaného muže budou psychologického druhu. Noční inspekce totiž vyjeví, že jeho tělo pracuje normálně.

Fitbit pro penis „Lidé počítají kroky, monitorují si hladinu cukru v krvi, spánek, tělesnou aktivitu. Data o nočních erekcích mohou být součástí měření zdraví,“ říká pro server Inside Hook ke svému produktu Christos Vasilakos, zakladatel společnosti Adam Health. Jeho zařízení slouží právě k měření nočních erekcí. Je „malé, kompaktní, nepřekáží“, po několika minutách o něm uživatel neví, líčí na Daily Mail. Muž si navleče senzor na penis, aparát monitoruje jeho erekce a bezdrátově data vysílá aplikací Adam Sensor do mobilního telefonu. Ráno je výsledkem inventura noční aktivity, která se odehrála v mužově rozkroku.

Jenže penis a jeho noční erekce dokážou vypovědět i o jiných zdravotních stránkách, než je sexuální kondice. „Je skvostným barometrem vašeho fyzického zdraví. Pokud nefunguje, jak má, může to být známka blížícího se kolapsu,“ uvedl listu The Telegraph Tobias Köhler z prestižní Mayo Clinic. Mocným varovným signálem dokážou být nekvalitní, zřídkavé erekce nebo jejich absence zejména v případě srdečních poruch a mladších mužů.

Proč? Vysvětlení je docela sdělné a přesvědčivé. Erektilní potíže vycházejí z rozvíjející se aterosklerózy, zužování se tepen, jimiž pak hůř proudí krev. Může za ni ukládání plaku z tukových látek, cholesterolu, vápníku, buněčného odpadu na stěny tepen. Následkem je riziko srdečních problémů, mrtvice.

Tepny se přitom zužují systematicky, v celém těle. Jenže tepny jsou v našem organismu všude jinak tlusté – ty v srdci jsou široké dva až tři milimetry, ty, které vedou krev do mozku, mají pět nebo šest milimetrů, stehenní žíly mají dokonce centimetr. Naproti tomu žíly v penisu mají průměr pouhý milimetr či dva. Při rovnoměrném ukládání usazenin se tak mají tendenci ucpat jako první, jejich zablokování se ohlásí erektilními problémy – a tak vlastně mohou varovat předtím, než se potíže začnou ozývat i jinak.

U lidí s jistým typem erektilní dysfunkce dochází k prvnímu infarktu tři až pět let poté, co se objeví první potíže v ložnici. Stupeň erektilní dysfunkce potom předpovídá jak vážnost infarktu, tak stupeň blokace srdce,“ líčil Köhler.

Kromě toho může absence nočních erekcí ohlašovat například i cukrovku, poznamenává na serveru The Conversation Sergio Diez Alvarez.

Noční erekce přinášejí rychlé pohyby očí

Vysvětluje, že erekce nastávají během spánkové fáze REM, charakterizované rychlými pohyby očí. Při nich dochází k aktivaci mozkových oblastí zodpovědných za stimulaci parasympatických nervů a potlačení stimulace sympatických. Takové nastavení žádná jiná spánková fáze nenabízí. Výsledkem jsou erekce, které nevyžadují bdělost, jsou spontánní, nekontrolované.

Během spánku přitom procházíme několika cykly, erekcemi proto muže noc obdarovává několikrát – dostaví se až pětkrát za spánek. Samozřejmě záleží na kvalitě spánku, ale také na věku a kondici muže.

Autor textu přitom v magazínu The Conversation upozorňuje na obdobný jev, při němž dochází během fáze REM u žen k přívalu krve do vaginy, nalití klitorisu a zvýšení vaginální citlivosti. Onen jev je však méně prozkoumaný než noční erekce, dodává.