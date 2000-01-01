náhledy
Nezamýšlené, náhodné, momentální. A legrační. Pokochejte se karamboly z divoké přírody ze soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards. Snímky pocházejí z posledního ročníku, pořadatelé je nyní zveřejňují a zároveň s nimi otevírají další ročník. Neschází ani snímek sýčka králičího Scotta Kaltera. Ptáka zachytil, jako by při tréninku síly středu těla.
Explicitní monkey business. Timothy Parrant svou fotku pojmenoval tak decentně, jak to šlo. Výjev je mnohem explicitnější.
Duo terejů modronohých je na fotce Brigitte Alcalay-Marconové nevinnost sama, téměř taneční.
Vzlétnu? Pokus o nemožné rypouše sloního zachytil Stefan Botha.
Nejdelšího papouška na světě zachytila Elizabeth Sanjuanová.
„Stop, já tady byla první,“ jako by na fotce Bruna Zavattina sdělovala želvě volavka.
Klokaní nehodu na golfovém hřišti zaznamenal Michael Lambie.
Usilovný pokus o ropuší reprodukci přináší snímek Johna Harrise.
Kajmana brýlového na fotografii Morrise Herska okrášlili dva motýli, docela souměrně. Vyhlíží spokojeně.
Blažený výraz má i veverka na fotce Pilar Lopez-Laserasové.
Ptačí dvojplošník je na snímku Christera Petterssona.
Ranní setkání, které nedopadlo příliš vřele, zdokumentovala Andrea Gubitzová.
O co mu šlo? Okvětní návlek na zobák ptáčka juhiny pruhované stihl vyfotit Arindam Saha.
Volavku, která jako by imitovala žirafu, zachytila Tímea Ambrusová.
Motýlici, která se marně snaží ukrýt při hře na schovávanou, zachytil snímek Mignon van den Wittenboerové.
