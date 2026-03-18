Překvapení tedy inkasoval především nápadník. To první – když se dověděl, že Nikol je momentálně nezaměstnaná. „Ve svém okolí mám málo nezaměstnaných,“ odtušil. To druhé – když Nikol opatrně vyjevila, že pracovala v erotickém byznysu. „Natáčela jsem nějaká videa,“ popsala.
Nápadník se však s informací popasoval s vědeckou zvídavostí a otevřeností. „Trochu to zaskočí. Na druhou stranu to beru jako zajímavou zkušenost. Je to první taková osoba v mém okolí,“ zhodnotil novinku o své potenciální partnerce.
Naked Attraction na TV Óčko
Překvapení se rozdávalo na obou stranách. „Ty mě neznáš?“ divila se zase Nikol, když seznala, že její partner nesleduje bulvár. A jeho zvídavost nepřeceňovala: „Možná je to dobře.“ Když však své veřejné působení ilustrovala rozepří na tramvajové zastávce, při níž padla slova jako „tlustá s*ině“, zvládl i onen příběh Nikolin protějšek s nadhledem.
A strávil s ním i Nikolin přímý dotaz: „Přefikl bys mě?“ Otázka se setkala s docela exaktní odpovědí: „Kdyby to bylo na jednu noc a dobře vykomunikované, jdu do toho.“ Intimní stránka měla potenciál, zhodnotil rande nápadník.