Sex na jednu noc. Rande Nikol Lauberové v Naked Attraction uzavřel návrh

Ono rande přineslo hned několik překvapení. Především proto, že bylo setkáním dvou docela odlišných světů. Někdejší pornoherečka Nikola Lauberová si na něj přivedla vědce. Muže, který je zběhlý ve fyzice, ne v katakombách bulváru.
Všeobecná nahota. Nikola Lauberová nenechala soutěžící svlečené samotné. | foto: TV Óčko/Naked Attraction

Překvapení tedy inkasoval především nápadník. To první – když se dověděl, že Nikol je momentálně nezaměstnaná. „Ve svém okolí mám málo nezaměstnaných,“ odtušil. To druhé – když Nikol opatrně vyjevila, že pracovala v erotickém byznysu. „Natáčela jsem nějaká videa,“ popsala.

Nápadník se však s informací popasoval s vědeckou zvídavostí a otevřeností. „Trochu to zaskočí. Na druhou stranu to beru jako zajímavou zkušenost. Je to první taková osoba v mém okolí,“ zhodnotil novinku o své potenciální partnerce.

Naked Attraction na TV Óčko

Oblečené rande, jímž se výběr Nikola Lauberové završí, sledujte na TV Óčko ve středu 18. března od 22.00, repríza bude ve čtvrtek 19. března ve 22.30.

Překvapení se rozdávalo na obou stranách. „Ty mě neznáš?“ divila se zase Nikol, když seznala, že její partner nesleduje bulvár. A jeho zvídavost nepřeceňovala: „Možná je to dobře.“ Když však své veřejné působení ilustrovala rozepří na tramvajové zastávce, při níž padla slova jako „tlustá s*ině“, zvládl i onen příběh Nikolin protějšek s nadhledem.

A strávil s ním i Nikolin přímý dotaz: „Přefikl bys mě?“ Otázka se setkala s docela exaktní odpovědí: „Kdyby to bylo na jednu noc a dobře vykomunikované, jdu do toho.“ Intimní stránka měla potenciál, zhodnotil rande nápadník.

KVÍZ: Vyhrajte holicí strojek Braun: co víte o holení a jeho dějinách?

Soutěž
Braun Series 9 Pro+: moderní technologie, uživatelská přívětivost

Moderní technologie, aktivní přizpůsobení se individuální hustotě vousů, automatická údržba. Holicí strojek Braun Series 9 Pro+ je váš partner pro každodenní používání. Vyhrát ho můžete v našem...

KVÍZ: Vyhrajte holicí strojek Braun: co víte o holení a jeho dějinách?

Soutěž
Braun Series 9 Pro+: moderní technologie, uživatelská přívětivost

Moderní technologie, aktivní přizpůsobení se individuální hustotě vousů, automatická údržba. Holicí strojek Braun Series 9 Pro+ je váš partner pro každodenní používání. Vyhrát ho můžete v našem...

