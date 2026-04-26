Chipsy odsoudilo i zažívání opic. Kvůli trávení po nich jedí hlínu

Je to vlastně další, svérázný odsudek nezdravých produktů plných sladidel a soli. Vynesly ho opice. Jejich žaludky. Chipsy, zmrzlina, nekvalitní čokoláda je dráždí tak, že je pak makakové uklidňují pojídáním hlíny.

Makakové začali jíst hlínu. Vlastně kvůli lidem | foto: Martin Nicourt/Gibraltar Macaques Project

Chutná jim, láká je, svádí. A nedělá jim dobře. Nezdravé jídlo plné sladidel, soli a kalorií trýzní i zažívání makaků, vypozoroval na Gibraltaru tým bio-antropologa Sylvaina Lemoina. Má negativní dopady na jejich zažívací systém, ale chutná jim stejně jako nám, uvádí ve zprávě své Cambridgské univerzity.

Makakové se k zmrzlině, chipsům, sušenkám, čokoládě dostávají skrze turisty. Hlína jim pak pomáhá dárek lidstva strávit.

Hlína na zažívání

Makakové na Gibraltaru jsou jedinými volně žijícími opicemi v Evropě. Jsou tam v kontaktu s turisty. A jejich potravou, kterou si na výpravy přivezli. Je kalorická, slaná, sladká. Životní návyky makaků to mění, taková strava se na makacích, jejichž tradiční jídelníček tvoří semena, bylinky, listy, podepisuje jako na lidech.

Makaky nezdravé sladké sušenky svádí jako nás.

„Lidé se vyvinuli tak, aby vyhledávali a ukládali energeticky bohaté tuky a cukry, aby přežili období nedostatku. To vede k tomu, že máme chutě na vysoce kalorické nezdravé jídlo,“ líčí Lemoine. Dodává, že dostupnost lidských nezdravých potravin může spustit tentýž evoluční mechanismus u makaků.

Chipsy, sušenky a nanuky však ničí jejich střevní mikrobiom a způsobují trávicí potíže. Například zmrzlina, oblíbená u turistů a následně i u makaků, opicím nesedí proto, že mají intoleranci na laktózu. Makakové proto poté, co si užijí lidských gastronomických prohřešků, sahají po hlíně.

„Konzumovaná hlína hraje roli bariéry v zažívacím traktu, limituje absorpci škodlivých látek. To by mohlo zmírnit gastrointestinální symptomy od nausey po průjem. Hlína může poskytnout i přátelské bakterie, které pomáhají střevního mikrobiomu,“ líčí Lemoine.

Geofágie, pojídání hlíny, se stala součástí „kulturního repertoáru“ makaků. Opice se onen návyk učí, předávají si ho, stal se jejich sociální dovedností. Dokonce vyhledávají konkrétní typ půdy, červenou hlínu, ovšem s výjimkou jedné skupiny ze západních svahů, které i před červenou zeminou upřednostňuje hlínu nasáklou dehtem z výmolů v asfaltových silnicích. Podle Lemoinova týmu je to doklad, že konzumace hlíny je lokální tradicí.

Nezdravé potraviny tvoří na dvacet procent stravy gibraltarských makaků, navzdory zákazu, aby opicím turisté jídlo dávali. Pojídání hlíny s tím podle výzkumu definitivně souvisí, v zimním období, kdy turisté mizí, jedí opice jejich pochutin méně – a téměř identicky klesá i výskyt jejich hliněných hodů. A jedna skupina makaků, která nepřichází do kontaktu s turisty vůbec, se hlíny ani nedotkne.

Podle Lemoina jsou gibraltarští makakové vlastně účastníky přírodního experimentu. Vypovídá o tom, jak lidská krajina pozměňuje chování a kulturu primátů. Samotřejmě též o tom, jak ani opičímu zažívání nezdravá strava nesvědčí.

Nejčtenější

Frank Serpico. Nenáviděný policajt, jehož proslavil Al Pacino, stále žije

Hrdina, který nežil jen ve filmu. Vlevo Frank Serpico v podání Al Pacina,...

Extravagantně, subkulturně oháknutý policajt, který se nechce smířit s korupcí svého newyorského sboru. Poruší policejní omertu, bojuje proti všem. Ve filmovém příběhu Serpico září Al Pacino. Jenže...

Domina Tereza, technařka LucTuc: projděte si všechny díly Naked Attraction

Projděte si galerii všech dosavadních epizod nahé seznamky s jejich highlighty....

Projděte si galerii všech dosavadních epizod nahé seznamky s jejich highlighty. V pořadu Naked Warm Up je rekapituloval programový ředitel Óčka Alexandr Guha. Předposlední díl Naked Attraction...

Cesta z incelství ven. Proč nebezpečnou komunitu muži opouštějí, naznačuje studie

I incelské vody je možné opustit. Nemusí to být jen skrze vztah.

Na začátku bývá nejistota, opuštěnost, osamění. V hloubi incelské komunity se ony emoce mohou změnit ve vztek, ukřivděnost, nenávist. Mohou dojít k nepřátelství k ženám, k násilí. Jenže existuje i...

Můj sex v soukromí je jiný než před kamerou, říká legenda porna Siffredi

Zpátky ve hře: Rocco Siffredi otevřeně o erotice před kamerou i v soukromí.

Má za sebou přes čtyřicet let v branži. A svou kariéru v pornu ještě neuzavřel ani ve dvaašedesáti. I když na jeho dnešní podobu nahlíží kriticky. Porno dnes může dělat každý, proto nejsou peníze na...

Na obědvající vzal sekeru, pak vše zapálil. Masakr v sídle slavného architekta

Premium
Architekt Frank Lloyd Wright s rodinou, snímek je z roku 1957. V bílých šatech...

Frank Lloyd Wright je známý jako jeden z nejvlivnějších architektů dvacátého století. Jedna děsivá kapitola jeho minulosti se však přehlíží – vražda Wrightovy milenky a šesti dalších lidí v roce 1914...

26. dubna 2026

Gestapo ve svobodné zemi. Nacisté vládli také v USA, vytvořili 400 enkláv třetí říše

Premium
Němečtí vězni v Camp Carson. Připravují k vydání svůj týdeník Die PW Wolke.

Tábory pro německé zajatce byste tehdy našli po celých Spojených státech. Hajlovalo se tam, směli mít Hitlera, četli Mein Kampf a připravovali se, že až vyhrají válku v Evropě, vyvalí se ven a...

25. dubna 2026

Domina Tereza, technařka LucTuc: projděte si všechny díly Naked Attraction

Projděte si galerii všech dosavadních epizod nahé seznamky s jejich highlighty....

Projděte si galerii všech dosavadních epizod nahé seznamky s jejich highlighty. V pořadu Naked Warm Up je rekapituloval programový ředitel Óčka Alexandr Guha. Předposlední díl Naked Attraction...

24. dubna 2026

Zápach rozkládajícího se těla tlumili pitím vína. První pitvy byly i divadlem

Premium
Slavný obraz nizozemského malíře Rembrandta van Rijn Lekce anatomie dr. Tulpa...

Přezdívá se mu „obnovitel anatomie“. Jako první se odvážil provést ve středověké Evropě veřejnou pitvu. Italský lékař Mondino De’ Liuzzi, který zemřel před 700 lety v roce 1326, byl předskokanem...

23. dubna 2026

Frank Serpico. Nenáviděný policajt, jehož proslavil Al Pacino, stále žije

Hrdina, který nežil jen ve filmu. Vlevo Frank Serpico v podání Al Pacina,...

Extravagantně, subkulturně oháknutý policajt, který se nechce smířit s korupcí svého newyorského sboru. Poruší policejní omertu, bojuje proti všem. Ve filmovém příběhu Serpico září Al Pacino. Jenže...

23. dubna 2026

Longevity devatenáctého století: Pijte kyseliny, hlásal šarlatán

Premium
Pan Samuel Rowbotham začal jako „teoretik“ ploché Země. Dospěl k předepisování...

Je to vlastně příběh raného šarlatánství na poli longevity. Samuel Rowbotham začal jako „teoretik“ ploché Země. Dospěl k předepisování kyselin, které měly zajistit dlouhý život, ale místo toho...

22. dubna 2026

Na obědvající vzal sekeru, pak vše zapálil. Masakr v sídle slavného architekta

Premium
Architekt Frank Lloyd Wright s rodinou, snímek je z roku 1957. V bílých šatech...

Frank Lloyd Wright je známý jako jeden z nejvlivnějších architektů dvacátého století. Jedna děsivá kapitola jeho minulosti se však přehlíží – vražda Wrightovy milenky a šesti dalších lidí v roce 1914...

21. dubna 2026

Můj sex v soukromí je jiný než před kamerou, říká legenda porna Siffredi

Zpátky ve hře: Rocco Siffredi otevřeně o erotice před kamerou i v soukromí.

Má za sebou přes čtyřicet let v branži. A svou kariéru v pornu ještě neuzavřel ani ve dvaašedesáti. I když na jeho dnešní podobu nahlíží kriticky. Porno dnes může dělat každý, proto nejsou peníze na...

20. dubna 2026

Dechberoucí tanec se smrtí. Krvavá korida rozděluje Španěly, přesto bývá vyprodáno

Premium
Souboj člověka s býkem. Na život a na smrt. Ve Španělsku začala sedmiměsíční...

Souboj člověka s býkem. Na život a na smrt. Ve Španělsku začala v březnu sedmiměsíční sezona koridy. Prastaré drsné kratochvíle, jejíž kořeny se zrodily v arénách starověkého Říma. Zlatý věk prožila...

19. dubna 2026

Cesta z incelství ven. Proč nebezpečnou komunitu muži opouštějí, naznačuje studie

I incelské vody je možné opustit. Nemusí to být jen skrze vztah.

Na začátku bývá nejistota, opuštěnost, osamění. V hloubi incelské komunity se ony emoce mohou změnit ve vztek, ukřivděnost, nenávist. Mohou dojít k nepřátelství k ženám, k násilí. Jenže existuje i...

19. dubna 2026

Syn dělníka bez střední nejbohatším na světě. Jak majitel Zary na chvíli předběhl Gatese

Premium
Nejbohatší Španěl, druhý nejbohatší Evropan a jeden z deseti nejbohatších lidí...

Začínal jako poslíček, který za pár drobných roznášel noční prádlo. Později Amancio Ortega založil španělské oděvní impérium a stal se jedním z nejbohatších lidí světa i druhým nejbohatším Evropanem....

17. dubna 2026

Polybolos: vzpouru v Pompejích mohl potírat i starořímský „kulomet“

Útočit měl zdálky a v rychlých salvách. Polybolos byl starověkým kulometem,...

Revolta města Pompeje v roce 89 před naším letopočtem netrvala dlouho. Římská říše ji porazila docela záhy. I s pomocí pestré palety zbraní. Podle aktuální studie mezi nimi zřejmě nechyběl ani...

17. dubna 2026

