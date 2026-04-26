Chutná jim, láká je, svádí. A nedělá jim dobře. Nezdravé jídlo plné sladidel, soli a kalorií trýzní i zažívání makaků, vypozoroval na Gibraltaru tým bio-antropologa Sylvaina Lemoina. Má negativní dopady na jejich zažívací systém, ale chutná jim stejně jako nám, uvádí ve zprávě své Cambridgské univerzity.
Makakové se k zmrzlině, chipsům, sušenkám, čokoládě dostávají skrze turisty. Hlína jim pak pomáhá dárek lidstva strávit.
Hlína na zažívání
Makakové na Gibraltaru jsou jedinými volně žijícími opicemi v Evropě. Jsou tam v kontaktu s turisty. A jejich potravou, kterou si na výpravy přivezli. Je kalorická, slaná, sladká. Životní návyky makaků to mění, taková strava se na makacích, jejichž tradiční jídelníček tvoří semena, bylinky, listy, podepisuje jako na lidech.
„Lidé se vyvinuli tak, aby vyhledávali a ukládali energeticky bohaté tuky a cukry, aby přežili období nedostatku. To vede k tomu, že máme chutě na vysoce kalorické nezdravé jídlo,“ líčí Lemoine. Dodává, že dostupnost lidských nezdravých potravin může spustit tentýž evoluční mechanismus u makaků.
Chipsy, sušenky a nanuky však ničí jejich střevní mikrobiom a způsobují trávicí potíže. Například zmrzlina, oblíbená u turistů a následně i u makaků, opicím nesedí proto, že mají intoleranci na laktózu. Makakové proto poté, co si užijí lidských gastronomických prohřešků, sahají po hlíně.
„Konzumovaná hlína hraje roli bariéry v zažívacím traktu, limituje absorpci škodlivých látek. To by mohlo zmírnit gastrointestinální symptomy od nausey po průjem. Hlína může poskytnout i přátelské bakterie, které pomáhají střevního mikrobiomu,“ líčí Lemoine.
Geofágie, pojídání hlíny, se stala součástí „kulturního repertoáru“ makaků. Opice se onen návyk učí, předávají si ho, stal se jejich sociální dovedností. Dokonce vyhledávají konkrétní typ půdy, červenou hlínu, ovšem s výjimkou jedné skupiny ze západních svahů, které i před červenou zeminou upřednostňuje hlínu nasáklou dehtem z výmolů v asfaltových silnicích. Podle Lemoinova týmu je to doklad, že konzumace hlíny je lokální tradicí.
Nezdravé potraviny tvoří na dvacet procent stravy gibraltarských makaků, navzdory zákazu, aby opicím turisté jídlo dávali. Pojídání hlíny s tím podle výzkumu definitivně souvisí, v zimním období, kdy turisté mizí, jedí opice jejich pochutin méně – a téměř identicky klesá i výskyt jejich hliněných hodů. A jedna skupina makaků, která nepřichází do kontaktu s turisty vůbec, se hlíny ani nedotkne.
Podle Lemoina jsou gibraltarští makakové vlastně účastníky přírodního experimentu. Vypovídá o tom, jak lidská krajina pozměňuje chování a kulturu primátů. Samotřejmě též o tom, jak ani opičímu zažívání nezdravá strava nesvědčí.