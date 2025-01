Je to ostrůvek, který kolem dokola v klidu obejdete za necelou hodinku. Vlastně jde o jeden jediný velký park, koupe se přímo v ústí řeky Hudson a je z něj naprosto parádní výhled jak na sochu Svobody, tyčící se na nedalekém ostrově Svobody, tak na samotné srdce New Yorku – Manhattan. A právě tam to před 400 lety začalo.

Italský mořeplavec Giovanni Caboto ostrov Manhattan přehlédl, když v roce 1497 mapoval východní pobřeží Severn Ameriky.