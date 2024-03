OBRAZEM: Absurdní tvář New Yorku. Pytle s odpadky místo popelnic

Popelnice, kontejnery, dokonce podzemní úložiště, potrubní odpadní cesty. Světové metropole všech kontinentů hledají cesty, jak zacházet s tunami svých odpadků co nejdiskrétněji. Ne tak New York, v americké metropoli se na ulicích den co den vrší ohromné barikády odpadkových pytlů.