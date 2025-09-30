I když výsledek tohoto experimentu předpokládal, byl překvapený, jak dobře to celé napoprvé vyšlo. Jakmile stiskl spoušť, vyjela totiž z polaroidu fotografie, na níž nebyla jeho tvář patrná. Na onom zoufale přeexponovaném snímku nebylo vlastně vidět dohromady nic. Jen nezřetelné kontury, z nichž nešlo nic vyčíst.
Možná to bylo špatným nastavením fotoaparátu, možná špatným filmem. Nad takovými věcmi nepřemýšlel. Neměl důvod, protože teď už si byl jistý. Objev, který učinil, je průlomový.
A také už ho citronová šťáva začínala štípat do očí. Že je to trochu moc informací najednou? Vezmeme to postupně.
Z lupiče nakonec banka měla reklamu zdarma.