Nevěrní jsou jako zločinci. Své jednání si racionalizují stejně

Autor:
Jako přes kopírák. To, co se odehrává v myslích nevěrných mužů a žen je vlastně kopií toho, jak se ke svému jednání staví zločinci. Mají obdobné motivy i strategie, jak se vyhnout odhalení. A uchylují se k podobným psychologickým strategiím, jak ulevit svému svědomí, tvrdí studie.
Část 1/4

Motivace jednání, racionalizace provinění, minimalizace škod a rizik. Nevěra se v tom podobá páchání zločinu, soudí studie.

Poměřit pachatele, pachatelky kriminálního jednání a ty, kdo podvádějí ve vztahu, přitom není nijak nepatřičný nápad. Oba druhy jednání k sobě mají blízko. Nabízejí odměnu těm, kdo se jich dopouštějí, ovšem páchají škodu na obětech. A nesou naopak riziko následků v případě odhalení. Odlišuje je jen jejich sociální kontext a společenské hodnocení, v západní kultuře není nevěra kriminalizovaná.

Proto si autorský kolektiv studie vydané v magazínu Deviant Behavior položil docela prostou vstupní otázku: Myslí a jednají nevěrní lidé jako zločinci? „Pokud víme, věda onen dotaz nikdy pečlivě nestudovala,“ líčí spoluautorka práce Tova Cohenová z Rutgers university. Její tým se uchýlil na internetová fóra věnovaná nevěře. Četl v nich, co o sobě a svých zkušenostech, náhledech anonymně psali nevěrní muži a ženy.

Poté na jejich postoje aplikoval kriminologické teorie. Týkají se motivací, metod, jak se vyhnout dopadení, cest, jak se s tím, co páchají, vyrovnat a ustát to morálně. Analýza seznala, že nevěrní lidé znají totéž co zločinci.



Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Akty zachycují ženu, její tělo, duši a jedinečnost, říká fotografka

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské...

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské duši, odkrývá její jedinečnost, diskrétně odhaluje její nitro. Fotografka Petra Kubicová ve svých aktech přistupuje k...

KVÍZ: Pal! Otestujte své znalosti o vojenských popravách

Protože nemá být příkladem nahodilé zvůle, ale demonstrací práva, je procedura...

Vyrovnaná řada mužů s namířenými ručnicemi. Osamocený nešťastník před ní má za zády nejspíš zeď, možná spoutané ruce a skoro jistě má přes obličej šátek. O tom, co se bude dít, až zazní povel „Pal!“...

Jak to měli se sexem naši prapředci a co způsobí přebytek žen. Etolog vypráví

Premium
Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, tedy...

Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, kterou v současnosti preferuje výrazná většina lidstva, evoluční výhrou? A proč je i nyní v drsných podmínkách na vrcholcích světa...

Nebezpeční senioři. Baba Jaga oběti jedla, pan Ray zakopával

Tamara Samsonovová. Slyšela hlasy, vraždila, porcovala. A jedla. Své lidské...

Vlněná deka na klíně, papuče na nohách, župan. Studium letáků se čtvrtečními slevami a v televizi detektivka k ukrácení času během čekání na listonošku s důchodem. Stereotypní představy života...

Život delší o deset let? Stačí malé změny. Studie je upřesňuje

Spánek není zahálka. Je krokem ke zdravému životu.

Dosavadní doporučení se soustředila na zásadní úpravy života, specifické cíle, protokoly. Opomíjela význam menších změn životního stylu. Ty teď začíná věda doceňovat. Jejich přínos potvrzují i dvě...

Neviditelní hrdinové našich měst: Práce, bez které by se svět zastavil

Ve spolupráci
Společnost Marius Pedersen

Většina z nás je bere jako samozřejmost. Ráno se probudíme, vyjdeme na ulici a je tam čisto. Odpadkové koše jsou prázdné, kontejnery vyvezené, silnice v zimě prohrnuté... Ale zamysleli jste se někdy...

21. ledna 2026

Život delší o deset let? Stačí malé změny. Studie je upřesňuje

Spánek není zahálka. Je krokem ke zdravému životu.

Dosavadní doporučení se soustředila na zásadní úpravy života, specifické cíle, protokoly. Opomíjela význam menších změn životního stylu. Ty teď začíná věda doceňovat. Jejich přínos potvrzují i dvě...

21. ledna 2026

Časy kouzelníků: Houdiniho úniky smrti či Copperfieldovy iluze? Dnes už by to nešlo

Premium
ilustrační snímek

Každý ví, že to byl trik, žádné kouzlo. Přesto chceme na kouzla věřit. Aspoň trošičku. David Copperfield před 40 roky dovedl iluze k dokonalosti. Znáte legendární kouzelníky a jejich nejslavnější...

20. ledna 2026

Akty zachycují ženu, její tělo, duši a jedinečnost, říká fotografka

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské...

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské duši, odkrývá její jedinečnost, diskrétně odhaluje její nitro. Fotografka Petra Kubicová ve svých aktech přistupuje k...

20. ledna 2026

Nevěrní jsou jako zločinci. Své jednání si racionalizují stejně

Motivace jednání, racionalizace provinění, minimalizace škod a rizik. Nevěra se...

Jako přes kopírák. To, co se odehrává v myslích nevěrných mužů a žen je vlastně kopií toho, jak se ke svému jednání staví zločinci. Mají obdobné motivy i strategie, jak se vyhnout odhalení. A...

19. ledna 2026

Vraždící prostitutka. Její život byl hororem, a tak mužům rozdávala lásku i smrt

Premium
Tak moc se se mnou zacházelo jako se špínou, až jsem si na takový život,...

Její život byl hororem, horším než noční můra. Nakonec v něm byla obětí i tím, kdo hrůzu a zkázu zaséval. Byla zrůdou, píše se v článcích o Aileen Wuornosové. Jenže ono monstrum z ní udělalo její...

18. ledna 2026

Záhadný Čepičář z Ostravy ničil rodiny. Unášel miminka s kočárkem za bílého dne

Premium
ilustrační snímek

Dramatický případ únosů dětí, který se už v Česku naštěstí nikdy neopakoval, ukončily, obrazně řečeno, až vánoční rolničky roku 1970. Začal však o celé dva měsíce dřív. To z ostravské třídy...

17. ledna 2026

Ledový protektorát ztracený v dějinách. Jak USA okupovaly Grónsko roku 1941

Premium
Zajali Němce. Berlín se už nedozví, jak bude zítra, americké komando právě...

Když se amerického prezidenta 7. ledna zeptali, zda americké jednotky už obsazují Grónsko a zahajují okupaci ostrova, řekl: „To je pro mě tedy novinka. Asi jsem musel něco zaspat.“ Všichni se tomu...

17. ledna 2026

Jak to měli se sexem naši prapředci a co způsobí přebytek žen. Etolog vypráví

Premium
Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, tedy...

Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, kterou v současnosti preferuje výrazná většina lidstva, evoluční výhrou? A proč je i nyní v drsných podmínkách na vrcholcích světa...

16. ledna 2026

Kiosek pro povídání, říkalo se jí. Vývoj telefonní budky posunuli neochotní sousedé

Premium
Telefonní budka v roce 1938

Také se vám v časech mobilů stýská po půvabu telefonní budky? Světovou premiéru měla před 145 lety v Berlíně, říkali jí tehdy Fernsprecher Kiosk, připomíná Magazín Víkend DNES.

15. ledna 2026

Nebezpeční senioři. Baba Jaga oběti jedla, pan Ray zakopával

Tamara Samsonovová. Slyšela hlasy, vraždila, porcovala. A jedla. Své lidské...

Vlněná deka na klíně, papuče na nohách, župan. Studium letáků se čtvrtečními slevami a v televizi detektivka k ukrácení času během čekání na listonošku s důchodem. Stereotypní představy života...

15. ledna 2026

Slované nebyli mírumilovní, zajatce zabíjeli krutě. Vědec líčí jejich rituály a staré bohy

Premium
Jiří Dynda

Kdo byl Perun? Čemu vládl Svarog? Jak vypadal Veles? Kolik tváří měl Svantovít? Proč má socha Radegasta na Radhošti lví hlavu? Kdo si vymyslel bohyni Vesnu? Jaké bohy uctívali Slované v české...

14. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.