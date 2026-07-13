Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Znamená nevěra konec? Studie zjistila, co rozhodne o záchraně vztahu

Autor:
Je to jeden z nejdestruktivnějších momentů, které může vztah zažít. Na jedné straně přináší trauma, pocit zrady, úzkosti, na druhé stud, pocit viny. Musí však nevěra znamenat zhroucení vztahu? Odpověď přináší aktuální studie na základě tvrdých dat. Zjistila, co o záchranně svazku rozhoduje. Mnohé závěry překvapí.
Část 1/3

Tíživý moment to je. Jenže k rozpadu vztahu nevěra vést nemusí.

K výzkumu dovedla jeho vedoucí autorku psycholožku Kathleen Nickersonovou praxe. S páry, které nevěře čelí, pracuje pětadvacet let. „Během oné doby jsem zaznamenala velký nesoulad mezi tím, co si o podvádění lidé myslí, a tím, co jsem pozorovala na terapeutických sezeních,“ líčí pro server PsyPost Nickersonová.

Společenské povědomí má totiž tendenci nevěru považovat za doklad absence lásky na straně podvádějícího, za věc, která se nedá napravit, rozpad vztahu za nevyhnutelné finále. „Jenže mnohé páry, s nimiž jsem pracovala, si zvolili setrvání ve vztahu a v některých případech znovu vybudovali smysluplný a uspokojující vztah,“ vysvětluje.

Proto se rozhodla prověřit, co se po nevěře skutečně odehrává a jaké faktory jsou spojeny s nápravou vztahu. Zdůrazňuje, že se svým týmem usilovala o tvrdá data, nechtěla minimalizovat bolest způsobenou nevěrou ani nabádat k iluzím. Zajímala ji realita.

Se svým autorským kolektivem vyzpovídala více než 3 400 lidí. Všichni nevěru z té či oné strany zažili. Přes 1 150 z nich se podvádění dopustilo, více než 2 270 zažilo podvádění toho druhého. Na dvě třetiny ze zpovídaných byly ženy, bylo jim povětšinou mezi čtyřiceti a devětačtyřiceti lety, většina měla děti.

Analýza přinesla několik docela jasných zjištění. A překvapivých.



Vstoupit do diskuse
Témata: vztah, Nevěra

Nejčtenější

Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár

Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály,...

Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....

Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela...

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...

Tak se to dělá. Zmrzlinář objevil chybu v televizní hře, vyhrál balík

Trochu jako minové pole. Pan Larson však věděl, jak jím prokličkovat.

Lidé sní, že jednou vyhrají v soutěži moře peněz. Michael Larson místo toho proseděl stovky hodin u televize a studoval blikající světýlka. Objevil způsob, jak porazit hru založenou údajně na náhodě....

Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov

Vyslýchajícím se měnil před očima. Pekař Bob Hansen odkrýval netvora, který v...

Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...

O vraždě, své sexuální deviaci i spolupráci s Markovičem. Sadista Vladimír T. vypráví

Premium
Zpověď vraha, který pomáhal Markovičovi

Ani dnes nikdo tohoto pohublého seniora neosloví jinak než „pane inženýre“. Bývalý elektrotechnický specialista v letectví Vladimír T., vzdělaný intelektuál a milující otec, však neproslul geniálními...

Znamená nevěra konec? Studie zjistila, co rozhodne o záchraně vztahu

Tíživý moment to je. Jenže k rozpadu vztahu nevěra vést nemusí.

Je to jeden z nejdestruktivnějších momentů, které může vztah zažít. Na jedné straně přináší trauma, pocit zrady, úzkosti, na druhé stud, pocit viny. Musí však nevěra znamenat zhroucení vztahu?...

13. července 2026

Muže bodla 193krát, prý se bála, že je živý. Soud jí to neuvěřil, dokázal sexuální hru

Premium
Susan Wrightová v soudní síni 4. března 2004

Přesně stotřiadevadesátkrát Susan Wrightová, plachá modrooká matka dvou malých dětí, bodla svého muže v manželské posteli, než ho zakopala na zahradě jejich domu na předměstí amerického Houstonu.

12. července 2026

Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela...

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...

12. července 2026

Strašidlo antisemitismu v českých zemích nikdy nevymizelo. Kam sahají jeho kořeny

Premium
Památník v Terezíně připomíná utrpení tuzemských Židů.

Ještě před pár lety asi nikoho nenapadlo, že se i osmdesát let po holokaustu bude mluvit o stoupající nenávisti vůči Židům ve společnosti, dokonce v té evropské s dlouhou křesťansko-židovskou...

11. července 2026

Mafie vám vezme duši. Já si ji vzala zpět, říká bývalá gangsterská královna

Premium
Thelma Wright, mafiánka

Její život je unikum. Když zastřelili jejího muže, šéfa černošské mafie, jednoduše převzala drogový byznys. Řídila jednu z největších distribučních sítí prodeje kokainu a heroinu na světě. A dovedla...

10. července 2026

Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov

Vyslýchajícím se měnil před očima. Pekař Bob Hansen odkrýval netvora, který v...

Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...

9. července 2026

Co si chcete zapamatovat, nesmíte si zapsat! Novinář vyzkoušel trénink paměti

Premium
PŘEDNÁŠKA. Účastníci doufají, že si zapamatují, co se dnes dozví.

Abychom si zapamatovali nákupní seznam o pětadvaceti položkách, rozmístíme je v představě po bytě a necháme je vykonávat aktivity, které přísluší lidem. Za chvíli byt v mojí představě neodpovídá...

8. července 2026

Fotbal hrajeme v Česku i díky šlechtě. Míč k nám přivezl Thurn-Taxis, říká historik

Premium
Miloš Hořejš

Aristokraté nebyli jen slavní vojevůdci, ministři a duchovní, ale také podnikatelé, průmyslníci, automobilisté, cestovatelé, stavebníci, lesníci, sportovci, těžaři a lidé, kteří udávali trendy...

8. července 2026

Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár

Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály,...

Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....

8. července 2026

Dvanáct ran kamenem. Jen náhoda, snažil se z brutálního činu vymluvit pachatel

Premium
ilustrační snímek

Seděl v lokále, před sebou pivo a už nějakou dobu ji pozoroval. Dnes si konečně ověří, jestli je pravda, co se o ní říká. Když míjela jeho stůl, vyzývavě na ni mrkl a zatahal ji za sukni. Pohled mu...

7. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak na sex: Pro partnerčinu rozkoš zapomínám na svou, píše čtenář

Moc se soustředím na to, aby byla partnerka uspokojená. A zabilo to vzrušení,...

Vždycky jsem se příliš, skoro výhradně, soustředil na partnerčino vzrušení a uspokojení. Přílišné soustředění zrušilo spontánnost, a vlastně i vzrušení, jak z toho ven? píše čtenář Jan. Sexological...

7. července 2026

Nevěděl, k čemu je klika. Ztráta paměti mi změnila pohled na vzdělávání, říká ředitel

Premium
Ředitel školy Rostislav Konopa po pádu z kola ztratil paměť z prvních 25 let...

Ředitel školy Rostislav Konopa po pádu z kola ztratil paměť z prvních 25 let svého života. Zkušenost ho přivedla k otázkám identity, charakteru a skutečného smyslu vzdělávání. „Často jsme vězni svých...

6. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.