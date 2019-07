Čechům schází u placeného sexu větší nabídka a věrnostní program

Rozporuplnější postoj mají k nevěře ženy. Za nesprávnou ji považuje 85 procent respondentek, tedy o deset procent více než zpovídaných mužů, dopustilo se jí však 44 procent žen, mužů se k ní doznalo o pět procent méně.

Na prožité nevěře přitom záleží. Z pánů a paní, kteří se jí dopustili, by partnerovu či partnerčinu nevěru odpustilo nebo asi odpustilo 11 procent. Z těch, kteří ji zažili sami, však 24 procent. Celkově by partnerovu nevěru odpustilo, nebo asi odpustilo 15 procent žen, mužů o plných 12 procent víc.

Jasná většina dotazovaných, 80 procent, za nevěru považuje i sex za peníze, opak si myslí zbylá pětina. Lidé, kteří zkušeností placeného sexu prošli, přitom mají tendenci být k nevěře tolerantnější. Za normální považuje nevěru 14 procent z nich, 12 procentům je lhostejná, za nesprávnou ji považuje 65 procent. Partnerovi nebo partnerce by nevěru odpustilo nebo asi odpustilo 42 procent lidí se zkušeností s placeným sexem.

Líbání, sexy esemesky: muži a ženy se neshodnou, kde začíná nevěra Dopustit se opilého líbání s někým cizím na večírku. Z nudy flirtovat na seznamovací aplikaci. Dopřát si intimní chvilky u internetové pornografie nebo na erotickém chatu. Je to už nevěra, nebo ještě ne? Výzkum stanice BBC Radio 5 ukázal, že náhled mužů a žen se liší.

Ve skupině mužů a žen, kteří se placenému sexu vyhýbají, nevěru odsuzuje 84 procent, neutrální postoj k ní mají pouhá tři procenta, totéž zastoupení má názor, že je normální. Nevěru by odpustilo pouze 16 procent.

Placený sex

Se sexem placeným penězi mělo zkušenost 16 procent lidí, v případě žen to byla pouze 1,6 procenta. Dámy přitom vyhledávaly muže i ženy, a to pro služby BDSM nebo doprovod do společnosti.



Nejčastěji, v případě 44 procent klientů, vedla k placenému sexu motivace fyzické potřeby, v 19 procentech hledání odpočinku a zábavy, 14 procent lidí hledalo u prostitutky nebo prostituta „to, co mi doma schází“, 12 procent změnu, zbývajících devět procent mělo jiný důvod.

Na ty, kteří již zkušenost se sexem za úplatu mají, směřoval dotaz, za jakých podmínek by ho využívali častěji. Větší nabídka by frekventovanějším návštěvám napomohla u 42 procent respondentů, věrnostní program by zafungoval jako pobídka u 23 procent. Změna postoje společnosti by praktikování peněžního sexu podpořila u 15 procent, jen pět procent by k větší frekvenci přiměla změna ceny. Šest procent by u dosavadní četnosti chtělo zůstat, zjistil průzkum, jehož se účastnilo přes 1 800 mužů a žen a který si zadala online inzerce Bez pasáka.

Překvapení nepřinesla skladba zákazníků sexuálních pracovnic a pracovníků. Čtyřicet procent klientely tvoří lidé s příjmem nad 50 tisíc korun měsíčně, příjmová kategorie od 30 do 50 tisíc korun se podílí třiceti procenty.

A pokud jde o geografická kritéria, 22 procent konzumentů úplatného sexu je z Prahy, 13 procent ze Středočeského kraje a 11 procent z Jihomoravského kraje.