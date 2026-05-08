Vysoká inteligence, výtečná paměť, jazyková vybavenost, přesvědčivost. Systematičnost. Zájem o psychologii, filozofii. Jistý šarm. Naprostá emocionální chladnost, neschopnost cítit výčitky, absence sebereflexe. Jakkoli zjednodušující bylo přízvisko „Netvor z And“, které dala Camargu Barbosovi bulvární média, když psychiatři zkoumali po zadržení jeho osobnost, výsledná mozaika mu docela odpovídala.
Její další položkou bylo přesvědčení, že vraždil z oprávněných pohnutek: pro očistu společnosti. A nadutost. Po dopadení s policií spolupracoval, aby světu vyjevil svou velikost.
Neuspěl, v jeho tašce našli muži zákona výtisk Dostojevského Zločinu a trestu, pocházel z vězení Gorgona. A rovněž kupu zakrvaveného dětského oblečení, to patřilo devítileté dívce Elizabeth, kterou zavraždil jen chvilku předtím.