Univerzita pro prostitutky i klauny. Bizarní školy lákají zástupy studentů

Španělská univerzita Trabajo Ya! rozdává ve Valencii certifikáty a diplomy absolventům za vzdělání v údajně nejstarší známé profesi. Škola pro nevěstky? Celé je to samozřejmě trochu složitější, jak navzdory četným stížnostem moralistů potvrdil v roce 2018 místní soud.

„Není to přímá propagace společensky nevhodného jevu, není to zacílené proti minoritám, není to podvod. Není tedy důvod k trestnímu stíhání,“ uzavřel šetření. Nehledě na to, že prostituce ve Španělsku není trestná, na rozdíl od kuplířství.

O prostituci se na hodinách této univerzity hovoří často. A že vám někdo poradí, jak si vytvořit dobrý inzerát a jak profilovat nabídku služeb, společensky závadné není. Stejně jako když někdo promítne v rámci kurzu pár inspirativních videí, nebo vás v tělocvičně uvede do taje tancování u tyče či na stole. Dvě hodinky kámasútry denně, osobní telefonní marketing, proč by ne? Nechybí lekce o riziku pohlavních chorob, představení erotických pomůcek a krátký úvod do právní praxe. Školné vás přijde na sto eur. Masážní salony, taneční bary i podřadná filmová studia se o vás prý poperou.

Klaunská konzervatoř není legrace

Když spojíte zpěv, tanec a hudebně dramatické umění, je z toho pořádný cirkus. Nebo klaunská univerzita. Právě ta byla v roce 2000 založena v San Francisku. Žádné ulívání se však nečekejte, být dobrým klaunem je těžká řehole. Když si projdete zdejší kurikulum, pochopíte.

Prvních pět až sedm týdnů vás čekají lekce z klauniády, žonglování a historie oboru, proložené intenzivním dvoutýdenním kurzem umění „bouffon“ („šaškování“) a klasiky commedia dell’arte. Tady se oddělí zrno od plev. Po zkouškách nastoupíte do profesně zacílených studií vedených mistry oboru. Je libo situační komedie, pouliční buskerství nebo artistická čísla?

Čeká vás čtyřiadvacet týdnů potu a dřiny, ráno studujete teorii, odpoledne ji uvádíte vlastním nácvikem v praxi, abyste si ji v podvečer otestovali při vystoupeních v univerzitním Cirkusovém centru. Diváci sem mají vstup zdarma, vy si můžete na živém publiku otestovat, co na něj zabírá. Přihlásit se můžete na nejrůznější semináře, od divadelních lekcí a loutkářství po akrobacii. Všude vám dají pořádně do těla.

Každý semestr je zakončen secvičeným kreativním představením, na jehož dramatické kompozici a režii se podílí sami studenti. Klaunská univerzita v San Franciscu patří mezi světové špičky, její absolventi najdou bez obav uplatnění v dramatických souborech, cirkusech i u filmu.

Kovbojská univerzita jen pro opravdové chlapy

Akademické vzdělávání, tvrdá práce a samospráva. To jsou tři pilíře, na kterých staví kalifornská Deep Springs College. S šestadvaceti stálými studenty je to nejmenší instituce vysokoškolského vzdělávání v celých Spojených státech amerických. Založena byla v roce 1917 průmyslníkem Lucienem Nunnem, jako „odlišná forma výchovy nového člověka“. A ne nadarmo bývá přezdívána jako koňská nebo také kovbojská univerzita.

To proto, že třetina každého dne se odehrává prací na farmě a celý kampus je jedním velkým rančem. Studenti si tu do sytosti užijí shánění dobytka, připouštění býků nebo dojení. Po této rutině, které se účastní i zdejší osmičlenný profesorský kabinet, následuje klasická výuka.

Zbývající část dne se studenti podílí na běžném provozu zázemí. Kuchař, řezník, uklízeč, recepční. Jednotlivé profese se pravidelně střídají, každý si tak v průběhu studia vyzkouší všechny možné role, přičemž každému kolektivnímu rozhodnutí předchází hlasování.

Pozitiva? Na této škole neplatíte školné, vyděláte si na ně svou prací. A i když se to nezdá, systém si pochvalují i slavní absolventi, mezi které se počítají ekonomové, novinářští držitelé Pulitzerovy ceny nebo televizní hlasatelé. Negativa? Od svého založení byla univerzita čistě mužskou záležitostí, což v posledních letech dráždilo feministky. Škola jim přišla „příliš bílá, elitářská a mužská“. Po několika soudních sporech se proto v roce 2018 Deep Spring College oficiálně otevřela i uchazečkám. Překvapivě se však zatím žádná ke studiu nepřihlásila.

Liberální od základů až po střechu

Newyorská Sarah Lawrence College se počítá mezi nejprestižnější soukromé univerzity ve Spojených státech. Založena byla v roce 1926 jako instituce k vyššímu vzdělávání žen, ale dnes už jsou ke studiu svobodných umění připouštěni i muži. Studovat tu můžete třeba umění učení, taneční terapii, historii ženství nebo obhajobu lidského zdraví.

Lekce se dělí na humanitní a progresivní, probíhají v zásadě individuálně. Každý student má svého průvodce vzděláváním a vybírá si z kolegia profesorů, ke komu a kdy bude na hodiny docházet.

Zásadní je tu vnitřní pohoda, vyrovnanost a klid. I proto většina přednášek začíná terapií, meditací. Protože pocity jsou velmi důležité. Právě proto se tu znalosti netestují a nezkouší, mohlo by to totiž vyvolávat nebezpečný stres. Místo toho se profesoři pokoušejí u studentů budovat důvěru ve vlastní pokrok. Známky tedy v indexu nečekejte, možná jen obsáhlé eseje popisující růst osobností studentů.

Škola se nedávno proslavila velkou demonstrací za odvolání jednoho z profesorů, protože se během výkladu historické filozofie dopustil marginalizace lidí s nevyhraněným pohlavím. A uplatnění? S diplomem z této školy prý máte téměř garantováno místo v amerických veřejnoprávních médiích.

Nezapomeňte na okurku

Hamburgerová univerzita z Chicaga v Illinois v našem výčtu chybět nemůže. Vždyť jen v období 1961 až 2011 jí prošlo přes 275 tisíc absolventů a tím strčí všechny výše zmíněné vzdělávací instituce do kapsy. Je pravděpodobně největší korporátní univerzitou na světě.

Kampus pokrývající plochu dvaatřiceti hektarů má kromě přednáškových sálů, kuchyní a dílen též pravou McDonald´s restauraci s výměrou dvanáct tisíc metrů čtverečních. Právě kolem ní se točí život zdejších studentů. Učí se tu příprava pokrmů, manipulace s prefabrikáty, práce s fritézou, obsluha zákazníků.

Teorií restauračního managementu tu prošlo přes osmdesát tisíc vedoucích poboček z celého světa. Součástí jejich výuky jsou „úkoly pod tlakem“, které je mají připravit na krušnou realitu běžného provozu. Škola se pyšní faktem, že je schopna vést přednášky v osmadvaceti jazycích a že svým absolventům nabízí uplatnění v provozovnách po celém světě.

Jsou tu i technické laboratoře a vývojové centrum, kam se veřejnost jen tak nepodívá. K obdržení bakalářského titulu z „hamburgerologie“ musíte absolvovat nejméně dva tisíce hodin přednášek, školení a práce. Pak následuje praktický test ze čtyř oblastí: gril, šejky, nápoje, fritéza. Pokud zapomenete na okurku, máte problém.