Nejprve práce, kterou vydal magazín Cancer, popisuje, jak rozporuplná jsou závěry předchozích vědeckých studií. Psychosociální faktory jsou zvažovány jako něco, co zvyšuje riziko rakoviny, uvádí práce kolektivu Lonneke van Tujilová z Utrechtské univerzity. Doplňuje, že ony úvahy souzní s míněním mnoha onkologických pacientů, kteří přisuzují svou diagnózu psychosociálním problémům a stresu. Jenže dosavadní studie onu linku nepotvrzují přesvědčivě, jejich výsledky jsou smíšené.
Studie se proto rozhodla prověřit souvislost co nejpečlivěji. Jejich analýza měla k dispozici data téměř 422 tisíc lidí, shrnuje server Health Day. Zohledňovala psychosociální faktory, mezi něž patřila obecná tíseň, nesnáze anebo smutek, neuroticismus, ztráta blízkého, nedostatek sociální podpory, absence vztahu. Zkoumala jejich vztah k rakovině obecně, poté specificky k rakovině prostaty, prsu, plic, konečníku. Rovněž k rakovinám spojeným s kouřením a s pitím alkoholu.
Hypotézou výzkumu přitom bylo, že vyjeví, že psychosociální faktory riziko rakoviny zvyšují.