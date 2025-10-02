„Šlo to dobře,“ odtušil štíhlý mladík po snídani v roce 1966. Přiznal však, že se „cítí trochu plný“. „Ale užil jsem si to,“ nechtěl nechat nikoho na pochybách.
Spořádal jedno natvrdo uvařené vejce, kousek chleba s máslem.
Ta velmi skromná porce si však jeho prohlášení zasloužila, čekala na něj ostatně kupa novinářů. Bylo to totiž první jídlo Anguse Barbieriho po téměř čtyřech stovkách dní. „Skoro jsem zapomněl, jak jídlo chutná,“ uvedl.
Gigantický mladík proti Wembley
Agostino „Angus“ Barbieri se narodil v roce 1939 ve skotském Tayportu, jeho italský otec Joe si tam na Nelson Street otevřel o dvanáct let dříve fish and chip shop. Podnik prosperoval celé dekády, mladík Angus se stal jeho tváří. Tváří a postavou. Nepřehlédnutelnou.
Za fritézou se tyčil jako obr. Vážil kolem dvou set kil. Byl ztělesněním obezity.
Se svou monstrózní hmotností musel podstupovat všední věci, média se však později samozřejmě ohlížela hlavně po těch svátečních, epických. Především Angusova výjezdu s fanoušky jeho klubu FC Dundee na stadion Wembley na zápas skotské reprezentace proti anglickému týmu v roce 1961.
Obří mladík byl pro takovou cestu výzvou. Nejen při nastupování do pronajatého autobusu. Jak bylo zvykem, jeho fanouškovské osazenstvo při cestě do Londýna mohutně popíjelo pivo. „Vyžadovalo to systém, vytahovat Anguse ven na zastávkách na čůrání, a pak zase dovnitř. Bylo potřeba pár chlapů, aby ho tahali a tlačili do dveří,“ líčil listu Courir Gordon Stewart, který tehdy oněm operacím fascinovaně přihlížel jako malý kluk.
Velké finále však mělo teprve následovat. „Sranda byla, jak ho dostat na stadion ve Wembley,“ líčil Stewart. Běžným vstupem se Angus dovnitř přirozeně nedostal. Museli pro něj otevřít velkou bránu, asistoval u toho celý policejní doprovod. Drzí skotští fanoušci bez lístků to uvítali jako prolomení hráze Wembley – navzdory policii se kolem svého obra prosmýkli dovnitř bez placení.
S desítkami svých nadbytečných kil žil Angus dál. Až mu došla trpělivost – a v červnu roku 1965 se sedmadvacetiletý muž dostavil do nemocnice Maryfield v Dundee. Chtěl zhubnout.
Zvážili ho, ručička se zastavila na 207 kilogramech.