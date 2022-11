Žena jako terč. Nehody budou konečně testovat i ženské figuríny

Konečně si to vynutila neúprosná statistika. Při autonehodách totiž dochází častěji ke zranění žen. Svou vinu na tom nejspíš nese i to, že dosud používané testovací figuríny neodrážejí fyzikální zákonitosti ženského těla, navržené bezpečnostní prvky je tedy účinně nechrání. Švédský výzkum to mění.