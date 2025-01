Posměváček Tyl, depresivní Tyrš a Neruda antisemita. Jací skutečně byli čeští obrozenci

Národním obrozením se rozumí boj za český jazyk, kulturu, společenskou a zčásti i politickou svébytnost od konce 18. století do druhé poloviny 19. století, kdy se formoval moderní český národ. My si ho protáhneme až do chvíle, kdy kulka z revolveru učinila krvavou tečku za sporem o podvržené rukopisy, na nichž kultura i věda 19. století stavěla. Nakonec zvítězil i díky T. G. Masarykovi kritický rozum nad mýty, kterými národní obrození opředlo historii českého národa, přestože první velký obrozenec Josef Dobrovský stavěl poznání nad osobní či národní zájmy.

Carský absolutismus, alkoholismus i bída obyčejných lidí Karla Havlíčka Borovského šokovaly. Po ročním pobytu v Rusku tvrdil, že odjel jako Slovan, ale vrátil se jako Čech.