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Národní ikony zblízka: Komenského podporoval otrokář, Hus byla přezdívka

Lukáš Kašpar
  20:00

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Mají sochy a portréty, herci je ztvárňují jako mramorové ikony. Občas jim někdo vdechne život, ale stále působí spíš jako symboly než lidé. | foto: generováno pomocí AI

Mají kamenné sochy, vznešené portréty a mnoho divadelních i filmových herců je ztvárnilo, jako by byli z mramoru. Občas jim pravda někdo vdechne trochu života na stránkách knih či v některé inscenaci, stále jsou to však spíš ikony než lidé. Ale oni to lidé byli. Všichni do jednoho, i když jsou dnes považováni za největší Čechy.

I Karel IV. měl erotické sny a vyražené zuby. Ani Masaryk občas neváhal někomu strčit peníze. Ani Komenský si občas nebyl jist tím, co hlásal. I Žižka dával průchod chladnokrevné krutosti a Jan Hus se občas vztekal jako malý kluk. Nic z toho ovšem jejich velikost neumenšuje. Spíš naopak. Stali se velikány navzdory svým vášním i slabinám, jež jim mnozí, ať právem, či neprávem, vyčítali.

Proč potřebujeme národní hrdiny? Aby bylo ke komu vzhlížet. To především. Anebo se kým zaštiťovat. Případně se za koho schovávat. Hrdinové totiž ztělesňují hodnoty, s nimiž se ten který národ identifikuje. A každý by jich rád dosáhl. Zároveň nás motivují být lepšími lidmi. A v neposlední řadě nás navzdory nikdy nekončícím hádkám o kostech i šest staletí mrtvých reků spojují. Protože každý od základní školy tuší, kdo byl Hus, kdo Masaryk a kdo Smetana. Tedy přesněji zná jejich idealizované podoby, jež ohromují velikostí, avšak často k uzoufání nudí.

Hus nebyl žádný suchar. Na jeho kázání do Betlémské kaple docházely davy jeho zbožných obdivovatelek
a Hus měl mezi pannami a vdovami něco jako dámský fanklub.

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