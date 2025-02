Negramotné, ale průbojné. Jak tety z Toga vybudovaly textilní impérium

„Vydělaly jsme si tím pár peněz, a tak jsme si pořídily auta. A protože jsme chtěly něco pohodlného a spolehlivého, většina z nás si koupila Benz,“ vysvětlovala Dédé Rose to, co na první poslech připomíná spíš současnou reklamu na automobily značky Mercedes. Ve skutečnosti je to příběh z minulosti. O úspěšných podnikatelkách, které dokázaly dobýt světové trhy z té asi nejméně pravděpodobné startovní pozice.

Z République Togolaise, tedy afrického Toga.