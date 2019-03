VIDEO: Všichni bez plavek. Vyzkoušeli jsme nahé plavání v bazénu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Když člověk vleze do vody a plave naprosto svobodně, nic ho netahá, nešimrá. A když pak vyleze, zjistí, že je sice nahatý, ale není mu zima, tak je to úplně o něčem jiném,“ vysvětluje místopředseda Českomoravské federace naturistů Jiří Böhm, v čem mimo jiné vidí výhody koupání se bez plavek.

Právě on organizuje každé úterý večer naturistické plavání. Momentálně jde už o jedinou takovou akci v Praze. Běžně se schází kolem dvaceti lidí, ti mají vyhrazený bazén od 19:45 do 20:45.

„Chodí většinou stálí návštěvníci, ale třeba dnes jsou tu tři nováčci,“ popisuje organizátor. V bazénu můžete vidět jak důchodce, tak malé děti. Nejčastěji je lidem mezi třiceti a čtyřiceti lety. A převažují muži.

„Není výjimkou, že přijde i pět žen, ale je to skutečně více méně mužská záležitost. Většině žen totiž není úplně příjemné se jít někam vystavovat, nejsou na to úplně zvyklé. Pro muže je asi jednodušší být někde nahý mezi lidmi než pro ženy,“ míní Böhm.

Mezi pravidelné návštěvníky naturistického plavání patří více než deset let i Jiří Bernášek. „Důvod? Je to prostě příjemné. V létě je to fajn na pláži, na sluníčku, to je úplně jasné. A je příjemné i v zimě si zaplavat takhle. Člověk to má tak nějak jednodušší a pohodlnější,“ říká. Často s sebou bere i syna s dcerou.

Samozřejmě se na takové akci někdy objeví i voayeři. „Je to výjimečné. Nicméně když už se tady někdo takový objeví, většinou si toho někdo všimne. Nebo i já, jakožto plavčík, to zpozoruji. Tak to pak vyřeším buď domluvou, nebo ho požádám, aby odešel. A je to úplně bez problému,“ říká místopředseda Českomoravské federace naturistů Böhm.

Podle něj ale naturismus v Česku nevzkvétá. „A není to ostych, co rozvoj brzdí. Spíš bych to viděl na nedostatek příležitostí se nějak veřejně realizovat. Třeba toto plavání v Riegrových sadech je jen jednou týdně a na hodinu. Když jsme dělávali naturistické večery v Čestlicích, tak se tam scházelo standardně osm set lidí. A rozhodně to nebyla jen záležitost mužů, těch tam byly dvě třetiny, pak třetina žen a mraky dětí,“ vzpomíná. Problém je, že řada provozovatelů bazénů se k naturistickým akcím staví skepticky.

Přitom kromě již zmíněných důvodů, jako je pocit svobody a pohodlí, má nahé koupání i další výhody. „V momentě, kdy si člověk sundá plavky, tak je jedno, jestli je vysokoškolský profesor, doktor věd nebo popelář. Je to takový život v pohodě a v jednotě. Navíc tam, kde jsou lidi v plavkách, dámy většinou koukají, jak jsou oblečené jejich sokyně, jakou mají značku. To tady samozřejmě nehrozí,“ dodává Jiří Böhm s úsměvem.