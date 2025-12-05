Některé tvary penisů jsem neznala, chválí Naked Attraction moderátorka Zuzana

Autor:
  14:00
Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction z mnoha úhlů. Nakonec i za to, že odhaluje, kolik forem mužský penis má.
Část 1/2

Na obrazovky přináší víc nahoty, než jsme zvyklí, možná také jinou nahotu. A trochu bizáru. Jenže taky potvrzení, že každému se líbí jiné tělo, že univerzální krása neexistuje. Pořad Naked Attraction nehodnotí generálně, paušálně. V tom vidí jeho přínos Terézia a Zuzana, autorky jednoho z nejúspěšnějších českých podcastů o sexu.

Nezastírají, že měly pochybnosti o tom, jak diverzitu našich těl reality show představí. „Když přišla Naked Attraction do Česka, měla jsem obavu, že tam tedy dosadíme ta rozmanitá těla, ale do toho tam bude ‚to jedno‘, které budou všichni chtít. A to se vůbec nepotvrdilo. Ukázalo se, že si lidi fakt vybírají různá těla. A to podporuje inkluzivitu,“ řekla Terézia Vítkovi v pořadu Naked Warm Up.

„Těla, která procházejí Naked Attraction, jsou častější než ta, co vidíme v Love Islandu nebo jiných reality show,“ dodává její kolegyně Zuzana. Jenže Naked Attraction u představení těl a jejich různorodosti nekončí. Zachycuje též naše postoje k nim. „Na každém koupališti vidím, že lidé nemají instagramová těla. Jen o to nejde. Významné je i to, že se účastníci a účastnice Naked Attraction nebojí odhalit, že tam přijdou sebevědomě. Chtějí se ukázat druhým lidem, svá těla neberou jako nějakou nevýhodu,“ shrnuje Terézia. A komentuje, že různí lidé v pořadu skutečně oceňují různá těla.

Přiznává dokonce, že by si dokázala představit zajít ještě o krok dál.



Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Témata: Penis

Nejčtenější

OBRAZEM: Žena, provokace, interakce. Barové akty jsou nabité smyslností

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii....

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii. Novou polohu. Je však i výzvou. Focení v baru pro mě bylo krok stranou od toho, jak s ženami pracuji běžně, mířily jsme...

Ženy jako živly. Kalendář Pirelli s Evou Herzigovou nabídne aukce na iDNES.cz

Modelka Irina Shayková. Pro ni to bylo první angažmá v kalendáři Pirelli.

Je snový, magický, ale živočišný, smyslný. Zachycuje živly, které jsou pilířem života, ale neomezuje se na ty přírodní, ztvárňuje i vášeň, touhu. Kalendář Pirelli pro rok 2026 má silný koncept a...

Jen si tak trochu vrtnout. Díra do lebky měla porazit dospělost

Zubařská vrtačka, skalpel, lokální anestetikum. A především teorie vize. Bart...

Toto není návodný článek. Nezkoušejte to. Není to ani tip na vánoční dárek. Nedávejte své partnerce pod stromek vrtačku. Je to svědectví o úsilí po lepším člověku, o vnuknutí, o kreativitě, o odvaze...

Válečnice. Po unesené dceři pátrala pod identitou prostitutky. Spasila stovky žen

Premium
„Je mně jedno, jestli mě zabijí.“ Susana Trimarco je prostá žena, kterou...

Byla jako na křížovém tažení světem gangů, nucené prostituce, násilí, drog. Říší špíny, cynismu, úplatné policie, bestiality. Aby do stok zločinu zaplula, brala na sebe tu identitu prostitutky, tu...

Gastro na horách je masochismus, říká hoteliér. Personál musí mít to, co u rodičů

Premium
Marek Holer

Z běžného číšníka se vypracoval na hoteliéra a založil firmu, která (podobně jako Zdeněk Pohlreich v televizi) zachraňuje neprosperující podniky. Prostor pro úspory je schopen najít i tam, kde už jej...

Hitler ho obdivoval, hollywoodský idol Clark Gable dělal na jeho říši nálety

Premium
Idol žen, jenže jeho obdivovatelem byl i Adolf Hitler. Clark Gable létal jeho...

Král Hollywoodu přišel při leteckém neštěstí o ženu, tak se rozhodl, že se nechá zabít v bombardéru. Létal s bombami nad okupovanou Evropu, nad Německem vyvázl o fous. Ustřelili mu patu boty. A...

6. prosince 2025

Některé tvary penisů jsem neznala, chválí Naked Attraction moderátorka Zuzana

Různá těla jsou v pořádku. A Naked Attraction ukazuje, že s nimi žijeme...

Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction...

5. prosince 2025

Mladí češtinu neprzní, umějí prostě dvě. Nová slova mají důvod, říká lingvista

Premium
Jazykovědec Jakub Sláma z Ústavu pro jazyk český.

Která slova mladých je dobré znát, abychom v jejich očích nebyli „cringe boomeři“, tedy moralizující trapáci? Co dnes kromě internetu nejvíc ovlivňuje jazyk teenagerů a jak se od sebe v tomto ohledu...

5. prosince 2025

Jen si tak trochu vrtnout. Díra do lebky měla porazit dospělost

Zubařská vrtačka, skalpel, lokální anestetikum. A především teorie vize. Bart...

Toto není návodný článek. Nezkoušejte to. Není to ani tip na vánoční dárek. Nedávejte své partnerce pod stromek vrtačku. Je to svědectví o úsilí po lepším člověku, o vnuknutí, o kreativitě, o odvaze...

4. prosince 2025

Ženy jako živly. Kalendář Pirelli s Evou Herzigovou nabídne aukce na iDNES.cz

Modelka Irina Shayková. Pro ni to bylo první angažmá v kalendáři Pirelli.

Je snový, magický, ale živočišný, smyslný. Zachycuje živly, které jsou pilířem života, ale neomezuje se na ty přírodní, ztvárňuje i vášeň, touhu. Kalendář Pirelli pro rok 2026 má silný koncept a...

3. prosince 2025

OBRAZEM: Žena, provokace, interakce. Barové akty jsou nabité smyslností

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii....

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii. Novou polohu. Je však i výzvou. Focení v baru pro mě bylo krok stranou od toho, jak s ženami pracuji běžně, mířily jsme...

2. prosince 2025

Koukám se na to, kámo. Depresi z porna zachrání chlapské přátelství

Kamaráde, mám problém. Přátelský rozmluva dovede podle studie umenšit i potíže...

Láká a svádí, ale může též vést k sexuálním hanbě, k morálním výčitkám. K pocitům izolace, osamění. Porno má výrazné stinné stránky, věda i společnost to ví již dlouho. Aktuální studie nyní zkoumala,...

1. prosince 2025

Dva roky v kriminále kvůli smyšlenkám. Jak práskači stvořili v Praze neexistující hnutí

Premium
Před soudní budovou hlídkovali při procesu s Omladinou pro jistotu četníci, jak...

Od počátku se vědělo, že jde o blamáž. Přesto bylo na konci 19. století v kauze smyšlené protihabsburské organizace Omladina potrestáno 68 nevinných, což vedlo k řadě tragédií. Jako třeba k protestní...

30. listopadu 2025

Strasti Alfreda Nobela. Slavný vynález přinesla rodinná tragédie, závětí pobouřil

Premium
Alfred Nobel

Nobelova cena platí za nejprestižnější na světě. Její základ – závěť průmyslníka Alfreda Nobela – byl sepsán před 130 lety. Poslední vůle vyvolala u pozůstalých bouřlivé spory, s Nobelovou rodinou...

30. listopadu 2025

Gastro na horách je masochismus, říká hoteliér. Personál musí mít to, co u rodičů

Premium
Marek Holer

Z běžného číšníka se vypracoval na hoteliéra a založil firmu, která (podobně jako Zdeněk Pohlreich v televizi) zachraňuje neprosperující podniky. Prostor pro úspory je schopen najít i tam, kde už jej...

29. listopadu 2025

Válečnice. Po unesené dceři pátrala pod identitou prostitutky. Spasila stovky žen

Premium
„Je mně jedno, jestli mě zabijí.“ Susana Trimarco je prostá žena, kterou...

Byla jako na křížovém tažení světem gangů, nucené prostituce, násilí, drog. Říší špíny, cynismu, úplatné policie, bestiality. Aby do stok zločinu zaplula, brala na sebe tu identitu prostitutky, tu...

29. listopadu 2025

Odbojáři? Zločinci? Povstání v Kolíně nad Rýnem z roku 1944 dodnes mate

Premium
Konec. Po výsleších povstalce nacisté popravili.

Přestřelky v ulicích, stovky mužů se samopaly a granáty, dvanáctihodinová bitva v podzemí, pokus vyhodit do povětří budovu gestapa, jehož velitel byl zabitý, hromadná poprava… Je to zapomenutá...

28. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.