Na obrazovky přináší víc nahoty, než jsme zvyklí, možná také jinou nahotu. A trochu bizáru. Jenže taky potvrzení, že každému se líbí jiné tělo, že univerzální krása neexistuje. Pořad Naked Attraction nehodnotí generálně, paušálně. V tom vidí jeho přínos Terézia a Zuzana, autorky jednoho z nejúspěšnějších českých podcastů o sexu.
Nezastírají, že měly pochybnosti o tom, jak diverzitu našich těl reality show představí. „Když přišla Naked Attraction do Česka, měla jsem obavu, že tam tedy dosadíme ta rozmanitá těla, ale do toho tam bude ‚to jedno‘, které budou všichni chtít. A to se vůbec nepotvrdilo. Ukázalo se, že si lidi fakt vybírají různá těla. A to podporuje inkluzivitu,“ řekla Terézia Vítkovi v pořadu Naked Warm Up.
„Těla, která procházejí Naked Attraction, jsou častější než ta, co vidíme v Love Islandu nebo jiných reality show,“ dodává její kolegyně Zuzana. Jenže Naked Attraction u představení těl a jejich různorodosti nekončí. Zachycuje též naše postoje k nim. „Na každém koupališti vidím, že lidé nemají instagramová těla. Jen o to nejde. Významné je i to, že se účastníci a účastnice Naked Attraction nebojí odhalit, že tam přijdou sebevědomě. Chtějí se ukázat druhým lidem, svá těla neberou jako nějakou nevýhodu,“ shrnuje Terézia. A komentuje, že různí lidé v pořadu skutečně oceňují různá těla.
Přiznává dokonce, že by si dokázala představit zajít ještě o krok dál.