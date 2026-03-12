Primárně je to pro mě, říká o vasektomii komik Tomáš Plhoň

Určující byl prý moment, kdy se mu narodilo druhé dítě. „Když jsem to viděl pohromadě, řekl jsem si, končíme,“ přiznává. „Rozhodl jsme se z nich udělat limitovanou edici a tenhle koníček už dál nerozšiřovat,“ směje se.
A proč vasektomie? Není fanouškem hormonální antikoncepce, ve stálém svazku prý „vyrostl i z používání kondomu“. „Se stálou partnerkou ti pak zbude jen sebekontrola, načasování,“ naznačuje, proč sáhl po vasektomii.
Vysvětluje, že přerušení chámovodů, které znemožní vnikání spermií do ejakulátu, nemá vliv na libido, je to dokonce vratná metoda.
Ačkoli se tvrdí, že je to gentlemanský přístup k antikoncepci, přiznává, že on ji podstoupil především pro sebe. „Vždycky se říká, že jsi gentleman. Ale člověk to dělá kvůli sobě,“ míní.
Zkušenost s mužskou sterilizací má i Petr, účastník nahé seznamky Naked Attraction. Jako pansexuál bude vybírat mezi čtyřmi ženami a jedním mužem. Je milovník depilace, tetování a intimních šperků.
