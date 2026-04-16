Nazí lidi se tam k sobě chovají hezky, říkají k Naked Attraction podcasteři

  16:00
Nepředstavuje jen nahotu, představuje reálnou nahotu. Nahotu skutečných těl obyčejných lidí. A to, jak se s ní vyrovnávají. Rovněž jejich sexuální orientace. I jejich nitro. Naked Attraction boří stereotypy i tabu, míní Hanka Trojánková a Šimon Holý z podcastu Poprask, hosté Vítka Zacha v pořadu Naked Warm Up. Ostatně uvedli, že by se měl stát součástí školních osnov.

„Myslím, že v současné době by to neprošlo, bylo by to jaksi příliš progresivní,“ soudí Hanka, ale se svým kolegou si jsou jisti, že by byť experimentální zařazení pořadu do výuky bylo k prospěchu věci. Protože pohled na nahá těla, který pořad nabízí, může být alternativou diktátu ničivých trendů nejen ze sociálních sítí.

„Tělo poslední dobou přetváříme do fakt úplně nereálných podob. A tento pořad je netypický možná právě proto, že vidíme reálná těla. A to je něco, co už nám sociální sítě neservírují,“ shrnuje Šimon.

Navíc je netypická i délka, po kterou v Naked Attraction nahá těla sledujeme. Ve filmu se nahota obvykle objeví letmo, v jedné scéně, trvá chvilku. „Proto je náročné si zvyknout, že ti lidi budou v pořadu nahatí vlastně pořád,“ poznamenává. Protože tak dlouhou konzumaci nahoty známe vlastně jen z pornografie. I v tomto ohledu nahá těla Naked Attraction představuje originálně.

Naked Attraction

Sebevědomá a temperamentní Aneta rozjela nejžhavější výběr v nahé seznamce.

Naked Attraction Česko&Slovensko na Óčku:

středa 22:00
čtvrtek 22:30
sobota 22:50
neděle 22:00

a na VOD prima+ a JOJ Play

A s citem, uměřeně. „Není to prvoplánovitá zábava, bizár, má to osvětový půdorys. Velmi sympatická je práce moderátorky, fakt, že je na place psychologická pomoc, intimity asistance,“ uvádí Hanka. Šimon moderátorčin úkol ještě podtrhuje. Připomíná, že při natáčení má před sebou Monika Timková nahé lidi, pár členů štábů s kamerou a ticho. „To dělá vše něčím ještě zvláštnějším. Pro moderátorku je to náročná situace, vytvořit v onom prostředí bezpečí,“ soudí.

Pořad podle Hanky nabourává naši představu o tom, jak spolu mají nazí lidé komunikovat.

„A přišlo mi moc hezký, jak se k sobě ti lidi bez šatů chovají. Možná si mnozí z nás ani nepředstavili, že by se to mohlo stát,“ míní.

Má za to, že samotná existence takového pořadu v Česku stvrzuje změnu společenského náhledu. „Před deseti patnácti lety by to tady podle mě vůbec nebylo možné udělat. Protože by to bylo exploatační, sexistické, nebezpečné pro ty soutěžící,“ usuzuje Hanka z Poprasku.

Nazí lidi se tam k sobě chovají hezky, říkají k Naked Attraction podcasteři

Naked Attraction napravuje pohled na nahá těla, míní podcasteři z Poprasku.

Nepředstavuje jen nahotu, představuje reálnou nahotu. Nahotu skutečných těl obyčejných lidí. A to, jak se s ní vyrovnávají. Rovněž jejich sexuální orientace. I jejich nitro. Naked Attraction boří...

