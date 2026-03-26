Osvobozující nahota i těla, říká k Naked Attraction stand up komička

Její vystoupení jsou prostoupená sexem, orálním i análním, a vlastními zážitky. Bývají vtipnými analytickými pohledy do vlastní ložnice. Docela bez ostychu. Přesto stand up komičku Terezu Bonaventurovou pořad Naked Attraction šokoval. A uchvátil. Protože boří stereotypy o „ideálním“ těle, sexualitě. A protože boří stud z nahoty.

Naked Attraction ji uhranula. „Nedokázala jsem uvěřit, že něco takového opravdu existuje. V našem vesmíru, v našem kontextu, v tom světě, který znám, že se tohle opravdu děje. A byla jsem naprosto unesená,“ přiznává.

Z mnoha důvodů. Protože pořad nabízí normální ženská těla, ne ta „ideální“, která její generaci servírovaly a diktovaly časopisy jako Bravíčko. „Takže pro mě je Naked Attraction hrozně uvolňující, osvobozující. Myslím, že to z žen může sundávat tlak, který stejně pořád cítíme,“ míní.

Lucie, techno, nahota

Partnera vyhlížela milovnice techna Lucie.
Přirozeně s ním chce vyrážet i na techno parties.
I na ni čekalo pět nápadníků.
A nahota
14 fotografií

Též soudí, že pořád otevírá širší spektrum sexualit a identit. A nedebatuje o tom. „Mně přijde Naked Attraction naprosto skvělá v tom, že to je bez keců: tohle je Petra, Petra je trans žena a čus. A nebudeme tady hodiny debatovat, co si o tom kdo myslí,“ říká. A k tomu podle ní Naked Attraction může pomoct bojovat se studem z nahoty. A to je něco, o co se prý snaží ona sama.

Naked Attraction

V aktuální epizodě nahé seznamky bude hledat mladého kluka na party technařka Lucka (29) alias Luc Tuc.

Naked Attraction Česko & Slovensko na Óčku:

středa 22.15
čtvrtek 22.30
sobota 23.40
neděle 23.00

a na VOD prima+ a JOJ Play

Jinak však studem netrpí, rozhodně ne ostychem z proslovů o sexu ani z vulgárních slov. Její vystoupení se pyšní právě tím. Vysvětluje například, jak se podle kvality orálního sexu dá poznat mužský charakter. „V tom se lidi a hlavně ženy hodně poznávají,“ dodává a upřesňuje, že pasáže o análním sexu zaujmou zase muže.

Nezastírá, že explicitnější detaily lidi mnohdy vyděsí. „Frflají, že jsem hodně sprostá,“ doznává. Doplňuje, že podle jiných hlasů jsou její show zase nadmíru feministická.

Rozhodně se obejdou bez studu. Inspirují se dokonce vlastními sexuálními zážitky performerky. „Já si hrozně ráda povídám hned po sexu o tom sexu. Často to tak jako analyzuju,“ líčí, „mně začne hrozně vířit hlava, je to jako sestřih nejlepších momentů zápasu.“ Výsledkem bývají vtipy do jejích vystoupení. „Partner už je na to zvyklý,“ uvádí pro pořádek.

