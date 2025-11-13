OnlyFans nemusí být pornografií, může to být terapie, zazní v Naked Warm Up

Tak trochu jiný modeling, nebo spíš pokus o sexfluencerství? Co si vlastně režisér a scenárista Jan Vejnar myslí o fenoménu OnlyFans a jak dalece, nad rámec filmového řemesla, sahají jeho osobní zkušenosti s ním? I o tom si bude v rozehřívacím podcastu Naked Warm Up povídat s Vítkem Zachem.

Není asi tajemstvím, že do nahé seznamky se v šesté epizodě pořadu Naked Attraction Česko & Slovensko vrátila sympatická zrzka Tereza. Hledá partnera, který bude respektovat její působení na OnlyFans. Jak to však s hledáním respektu, vůči sobě i k sobě samým vlastně je, když už na erotické platformě působíte?

Právě o tom bude hovořit scenárista a režisér Jan Vejnar, autor minisérie Vlastně se nic nestalo, která pojednává o předsudcích s touto platformou spojenými.

V rozhovoru s Vítkem Zachem vysvětluje, proč ho tento fenomén fascinuje, a jak zkoumá hranice mezi intimitou, psychoterapií a byznysem. Nebo jak se na platformě stírá rozdíl mezi prací a osobním prožitkem a proč si myslí, že umělá inteligence může zásadně proměnit naše vnímání sexuality i vztahů možná daleko víc než OnlyFans.

Vejnar se přitom zdráhá nazývat „modré stránky“ OnlyFans čistě erotickou platformou. „Lidé, tvůrci, tam sdílejí různý personifikovaný obsah, který nemusí být nutně erotický. Není to zkrátka jen pornografie.“

Naked Warm Up

Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha o fenoménu OnlyFans s režisérem a scenáristou Janem Vejnarem sledujte na Óčku ve čtvrtek 13. listopadu ve 22:00 hodin, těsně před Naked Attraction.

Tereza – návrat zrzky do šesté epizody

Žhavá zrzka Tereza je zpět a zkusí najít muže, který zvládne její přímost, vášeň pro fitness i tvorbu placeného erotického obsahu.

Ona sociální síť se sice brzy stala rájem sexworkerů, začínajících i končících pornohvězd. Ale její prapočátky souvisejí spíše se sítí pro celebrity, které napřímo komunikují se svými fanoušky. „Byl to extra obsah pro ty, co si platí předplatné,“ vysvětluje Vejnar. „Stal se z toho takový Instagram 2.0, kde ti lidé jdou ještě víc s kůží na trh, víc než na Instagramu. Doslova s kůží.“

Jak dále uvádí, obyčejný Instagram může být paradoxně „nahatější“. A poměřování kvality obsahu se na něm měří jinou metrikou.

Tisíc platících fanoušků na OnlyFans může mít větší váhu než milion konzumentů obsahu, sledujících z Instagramu.

V rozhovoru se pozastaví nad pozitivy a negativy OnlyFans. Vyzvedává například možnost autoterapie.

Forma psychického zhojení pro ty, které okolí nepřijímá, a tady mají možnost se zaměřit na nějaký svůj žánr.

Místo, kde jim někdo může ušít obsah na míru, stejně jako specifickou formu osobního vztahu, který třeba v reálném životě nenacházejí.

Celé téma je pochopitelně mnohem obsáhlejší a Jan Vejnar je rozebere dopodrobna. Ve velmi úzkém vztahu k tomu, co vlastně hledá „zrzka zvaná Osladinda“, která patřila k nejvýraznějším nápadnicím z druhé epizody.

Na spoustu lidí to asi může působit apokalypticky ale po OnlyFans je zkrátka stejná poptávka, která se předtím realizovala ve volně dostupné internetové pornografii, ještě předtím v tištěných časopisech, říká Vejnar.
OnlyFans prý není ultiámtní dobro ani zlo. Ale z nástupu umělé inteligence obavy Vejnar má. Myslí si, že uživatele může reálně poškodit ve vnímání vztahů, sexuálních preferencí. V tom, co pak mohou jeden od druhého chtít.
Tereza patří mezi devět procent účastníků, kteří mají zkušenost s online erotikou. Netají se s tím. Do Naked Attraction se přihlásila právě proto, aby našla někoho, kdo bude k jejímu životnímu stylu otevřený
Vztah ke sportu a kultuře vypracovaného těla se promítne do Tereziny volby nahých nápadníků. Dojde na ukazování „křídel“ i „véček“, které jí na mužském těle nejvíc přitahují.
