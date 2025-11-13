Není asi tajemstvím, že do nahé seznamky se v šesté epizodě pořadu Naked Attraction Česko & Slovensko vrátila sympatická zrzka Tereza. Hledá partnera, který bude respektovat její působení na OnlyFans. Jak to však s hledáním respektu, vůči sobě i k sobě samým vlastně je, když už na erotické platformě působíte?
Právě o tom bude hovořit scenárista a režisér Jan Vejnar, autor minisérie Vlastně se nic nestalo, která pojednává o předsudcích s touto platformou spojenými.
V rozhovoru s Vítkem Zachem vysvětluje, proč ho tento fenomén fascinuje, a jak zkoumá hranice mezi intimitou, psychoterapií a byznysem. Nebo jak se na platformě stírá rozdíl mezi prací a osobním prožitkem a proč si myslí, že umělá inteligence může zásadně proměnit naše vnímání sexuality i vztahů možná daleko víc než OnlyFans.
Vejnar se přitom zdráhá nazývat „modré stránky“ OnlyFans čistě erotickou platformou. „Lidé, tvůrci, tam sdílejí různý personifikovaný obsah, který nemusí být nutně erotický. Není to zkrátka jen pornografie.“
Naked Warm Up
Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha o fenoménu OnlyFans s režisérem a scenáristou Janem Vejnarem sledujte na Óčku ve čtvrtek 13. listopadu ve 22:00 hodin, těsně před Naked Attraction.
Tereza – návrat zrzky do šesté epizody
Žhavá zrzka Tereza je zpět a zkusí najít muže, který zvládne její přímost, vášeň pro fitness i tvorbu placeného erotického obsahu.
Ona sociální síť se sice brzy stala rájem sexworkerů, začínajících i končících pornohvězd. Ale její prapočátky souvisejí spíše se sítí pro celebrity, které napřímo komunikují se svými fanoušky. „Byl to extra obsah pro ty, co si platí předplatné,“ vysvětluje Vejnar. „Stal se z toho takový Instagram 2.0, kde ti lidé jdou ještě víc s kůží na trh, víc než na Instagramu. Doslova s kůží.“
Jak dále uvádí, obyčejný Instagram může být paradoxně „nahatější“. A poměřování kvality obsahu se na něm měří jinou metrikou.
Tisíc platících fanoušků na OnlyFans může mít větší váhu než milion konzumentů obsahu, sledujících z Instagramu.
V rozhovoru se pozastaví nad pozitivy a negativy OnlyFans. Vyzvedává například možnost autoterapie.
Forma psychického zhojení pro ty, které okolí nepřijímá, a tady mají možnost se zaměřit na nějaký svůj žánr.
Místo, kde jim někdo může ušít obsah na míru, stejně jako specifickou formu osobního vztahu, který třeba v reálném životě nenacházejí.
Celé téma je pochopitelně mnohem obsáhlejší a Jan Vejnar je rozebere dopodrobna. Ve velmi úzkém vztahu k tomu, co vlastně hledá „zrzka zvaná Osladinda“, která patřila k nejvýraznějším nápadnicím z druhé epizody.