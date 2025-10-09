Z erekce jsme nedělali vědu, říká režisérka castingu Naked Attraction

  14:00
Na nahotu je štáb připravoval hned při castingu. Doporučoval, aby o své účasti v nahé seznamce řekli předem rodině, aby si ujasnili, zda jim nezboří pracovní vztahy. „A úzkostlivě jsme hlídali, aby se soutěžící nepotkali předčasně,“ říká castingová režisérka show Naked Attraction Adéla Zahradníčková.

Na castingu se podle jejího líčení sešli lidé mnoha profesí, různého stáří, sexuálních orientací. „Samozřejmě i výraznější adepti a adeptky, ale obecně úplně běžní lidé,“ říká. Dodává, že hned na castingu je štáb svlékl. Aby měli reálnou zkušenost s nahotou před cizími lidmi a před kamerou,“ poznamenává.

Adéla Zahradníčková si povídala v pořadu Naked Warmup.
Adéla Zahradníčková měla na starosti casting.
První epizoda patří Mirce (vpravo). Pořadem provází Monika Timková.
Štáb se přitom snažil zúčastněné provádět show co nejbezpečněji. „Zjišťovali jsme, jestli to oznámili rodině nebo jestli nehrozí problémy v pracovních vztazích. Doporučovali jsme, aby to nejbližší rodině a kamarádům řekli a připravili je na to. A měli jsme i účastníky, které na casting dokonce celá rodina doprovodila,“ popisuje.

Naked Warmup

Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha s Adélou Zahradníčkovou sledujte na Óčku ve čtvrtek 9. října ve 22.00 hodin, těsně před Naked Attraction.

Mirka: hlavní postava první epizody

V první epizodě Naked Attraction Česko & Slovensko bude hledat partnera Mirka z Valašska. Pracuje s výbušninami, ale je to moc milá a vždycky usměvavá žena. Miluje Harryho Pottera, mangu, tetování a při cestování po Evropě ji věrně doprovází „drsná“ čivava. Online seznamky ji zklamaly, proto to zkusila jinak – v nahé seznamce.

Naked Attraction Česko & Slovensko na Óčku:

středa 22.00

čtvrtek 22.30

sobota 23.00

neděle 23.45

Podtrhuje, že na místě byla vždy psychická podpora a účastníky a účastnice nikdo netlačil za hranu. „Vždy jsme každému zdůrazňovali, že pokud by se necítil komfortně, může kdykoli odejít, že se na něj nikdo nebude zlobit,“ uvádí.

Kromě toho zápolil štáb s výzvou: jak zabezpečit, aby se účastníci nepotkali předčasně? „Když vyjedou boxy a oni se uvidí poprvé, je to zásadní moment. Vůbec nepřicházelo v úvahu, že by se k sobě dostali již předtím. Už na castingu jsme je striktně oddělovali,“ říká a líčí: „Brali jsme to velmi vážně. Byla to složitá kombinatorika, transporty, ubytování… Museli se nabírat na různých místech a měli oddělené i hotely. Ale pak nás napadlo, co když se budou chtít jít večer před natáčením projít nebo půjdou na večeři a potkají se? Takže jsme museli ubytování i měnit. A hlídali jsme to i v areálu studia, takže i na toaletu musel jít každý s doprovodem člena štábu s vysílačkou.“

Naopak nejmenší hlavu si štáb dělal s tím, kdyby se některému soutěžícímu ztopořil při natáčení penis. „Vždycky jsem říkala, že když se to stane, no tak se to stane. Odejdeme s kamerou, začne se u někoho jiného, počká se, udělá se pauza. Nedělali jsme z toho žádnou velkou vědu,“ shrnuje Adéla Zahradníčková.

9. října 2025

I pleš je postižení. Novináři o trapnosti, újmě ze striptýzu i prvním „trans songu“

Premium

Oba živí humor. A není to jediná věc, kterou mají společnou. Už mnoho let jejich jména najdete na stránkách magazínu DNES + TV. V reportážích si Petr Vydra a Zuzana Hubeňáková zkusili téměř vše, od...

9. října 2025

Vyskočil s výkupným z letadla. V obleku. Víc o něm Amerika už 53 let neví

Jeho čin zůstává jediným nerozřešeným případem únosu letadla ve Spojených státech. Právě proto i po více než padesáti letech vzrušuje. Kdo se skrývá za jménem Dan Cooper a jak dopadl, jsou otázky,...

9. října 2025

Hořce osudová láska. Zastřelil tchána, aby chránil milovanou. Už se však neshledali

Premium

Antonín Pospíšil je volný. Po 9 letech ho podmínečně pustili z vězení, kde byl za vraždu tyranského tchána. Učí se žít sám. S manželkou, kterou před jejím otcem chránil, se neshledal. Zemřela, píše...

8. října 2025

