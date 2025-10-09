Na castingu se podle jejího líčení sešli lidé mnoha profesí, různého stáří, sexuálních orientací. „Samozřejmě i výraznější adepti a adeptky, ale obecně úplně běžní lidé,“ říká. Dodává, že hned na castingu je štáb svlékl. Aby měli reálnou zkušenost s nahotou před cizími lidmi a před kamerou,“ poznamenává.
Štáb se přitom snažil zúčastněné provádět show co nejbezpečněji. „Zjišťovali jsme, jestli to oznámili rodině nebo jestli nehrozí problémy v pracovních vztazích. Doporučovali jsme, aby to nejbližší rodině a kamarádům řekli a připravili je na to. A měli jsme i účastníky, které na casting dokonce celá rodina doprovodila,“ popisuje.
Naked Warmup
Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha s Adélou Zahradníčkovou sledujte na Óčku ve čtvrtek 9. října ve 22.00 hodin, těsně před Naked Attraction.
Mirka: hlavní postava první epizody
V první epizodě Naked Attraction Česko & Slovensko bude hledat partnera Mirka z Valašska. Pracuje s výbušninami, ale je to moc milá a vždycky usměvavá žena. Miluje Harryho Pottera, mangu, tetování a při cestování po Evropě ji věrně doprovází „drsná“ čivava. Online seznamky ji zklamaly, proto to zkusila jinak – v nahé seznamce.
Naked Attraction Česko & Slovensko na Óčku:
středa 22.00
čtvrtek 22.30
sobota 23.00
neděle 23.45
Podtrhuje, že na místě byla vždy psychická podpora a účastníky a účastnice nikdo netlačil za hranu. „Vždy jsme každému zdůrazňovali, že pokud by se necítil komfortně, může kdykoli odejít, že se na něj nikdo nebude zlobit,“ uvádí.
Kromě toho zápolil štáb s výzvou: jak zabezpečit, aby se účastníci nepotkali předčasně? „Když vyjedou boxy a oni se uvidí poprvé, je to zásadní moment. Vůbec nepřicházelo v úvahu, že by se k sobě dostali již předtím. Už na castingu jsme je striktně oddělovali,“ říká a líčí: „Brali jsme to velmi vážně. Byla to složitá kombinatorika, transporty, ubytování… Museli se nabírat na různých místech a měli oddělené i hotely. Ale pak nás napadlo, co když se budou chtít jít večer před natáčením projít nebo půjdou na večeři a potkají se? Takže jsme museli ubytování i měnit. A hlídali jsme to i v areálu studia, takže i na toaletu musel jít každý s doprovodem člena štábu s vysílačkou.“
Naopak nejmenší hlavu si štáb dělal s tím, kdyby se některému soutěžícímu ztopořil při natáčení penis. „Vždycky jsem říkala, že když se to stane, no tak se to stane. Odejdeme s kamerou, začne se u někoho jiného, počká se, udělá se pauza. Nedělali jsme z toho žádnou velkou vědu,“ shrnuje Adéla Zahradníčková.