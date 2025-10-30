V nové epizodě podcastu Naked Warm Up, který předchází aktuální epizodě Naked Attraction Česko & Slovensko, vyzpovídá Vítek Zach kostýmní výtvarnici Dominiku Pichler.
Přičemž první otázka z jejich povídání se rýsuje sama od sebe. Co mají s pořadem, jehož největším lákadlem je nahá seznamka, společného kostýmy?
Na první pohled to totiž vypadá tak, že kostymérka tu asi moc práce neměla. Jenže opak byl pravdou. Předně musela „sladit“ profil oděvů, v nichž vystupovala moderátorka pořadu Monika Timková. V běžné praxi by se asi ten přiměřený oděvní kontext odvíjel od toho, co na sobě mají ostatní. Jenže ti tady byli nazí. Nebylo se čeho chytit, bylo třeba vycházet víc z citu pro daný okamžik.
Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha s kostýmní výtvarnicí Dominikou Pichler sledujte na Óčku ve čtvrtek 30. října ve 22.00 hodin, těsně před Naked Attraction.
Kamila, hlavní postava čtvrté epizody
Pro Kamilu je důležitá nejen fyzická atraktivita partnera, ale aby se uměl i pěkně obléct. Jak sama říká, hledá takového „kravaťáka“.
„Bylo důležité ji předem nadefinovat, aby působila příjemně pro účastníky, se kterými se baví,“ vysvětluje Pichler.
Dodává též, že diváci se docela často vyptávají na to, proč moderátorka nahé seznamky není oblečena víc vyzývavě.
Jenže i to byl záměr. „Neměla nějak zastiňovat samotné účinkující,“ říká Pichler. „Nechtěla jsem, aby působila jako modelka. Spíš jako taková kámoška, která poradí a je mediátorem těch, co si vybírají.“
Aspekt přiznané nahoty Dominiku Pichler zaujal lidsky i profesně.
„Pořad je zajímavý tím, že když je svléknete a dáte do boxu, tak jim berete sociální status, který si běžně vytváříme i oblečením. A najednou jsou o to ochuzení. Hodně lidí řeší tu samotnou nahotu jako něco vulgárního, ale neuvědomují si, že je to vlastně sociologický experiment. Soutěžící si tu vybírají lidi nahé, bez nějakých pozlátek a příkras.“
Naked Attraction stírá ty běžně rozpoznatelné rozdíly a prezentuje účastníky takové, jací skutečně jsou.
Z hlediska produkce pořadu pak za obzvlášť náročnou považovala logistiku županů.
„To byla docela velká otázka,“ vypráví. „V jednu chvíli při přípravách jsme zjistili, že potřebujeme opravdu velké množství županů. Každý den se natáčely tři díly. To je patnáct lidí v boxech, plus pickeři, plus nějaké další náhrady. A bylo třeba to vést tak, aby v každou chvíli měl každý svůj čistý župan. Byl tam dokonce přímo vyhrazený člověk, který s tím chodil pořád dokola do čistírny a dohlížel, pro koho je který župan. Takový náš županič.“
Nečekaně pohotové akce si žádaly i oděvy, v nichž už soutěžící přišli. „Stalo se, že přišel jeden z těch, kteří si měli vybírat. S tím, že se mu v taxíku roztrhly kalhoty přes celý zadek. Naštěstí s sebou nosím žehličku a zažehlovací záplaty, takže se to rychle vyřešilo a zvládl s tím rande, aniž by si toho někdo všiml.
Oblečení, respektive umění se dobře obléct bude ve čtvrté epizodě pořadu Naked Attraction Česko & Slovensko hrát důležitou roli. Pro její protagonistku Kamilu, dvaačtyřicetiletou kosmetičku z Brna, je totiž důležitá nejen fyzická atraktivita partnera, ale i to, aby se uměl pěkně obléct.