Seznamování je problém celé gay komunity, zazní v Naked Warm Up

Radomír Dohnal
Vztahy homosexuálů jsou zatíženy stereotypy snad ještě víc než vtipy o neinteligentních blondýnách a dopravních policistech. Realita? „Na rozdělení, kdo bude v páru dělat maminku a kdo tatínka, si gayové tolik nehrají,“ vysvětluje v podcastu Naked Warm Up Šimon Hauser, redaktor magazínu LUI.

Rodinné poměry, zaměstnání, koníčky, oblíbená hudba. Zkrátka spousta povídání, které obvykle rámuje první nesmělou schůzku. Vše s upřímnou nadějí, že v jejím průběhu snad mezi účastníky přeskočí jiskra. To ovšem v pořadu Naked Attraction Česko & Slovensko výrazně akcelerují. Akcí.

Výsledný pár se tu sestavuje na základě vzájemné fyzické přitažlivosti, svých nahých těl. A dlouze si popovídat na rande vyráží až tehdy, mají-li oba protějšky jasno, že mezi nimi ta přitažlivost skutečně funguje.

Což je mimochodem model seznamování, který je homosexuálům docela blízký. Povětšinou mezi nimi totiž platí, že důraz na vnější atraktivitu a dokonalý vzhled je u nich velmi silný.

Naked Warm Up

Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha s redaktorem LUI magazínu Šimonem Hauserem sledujte na Óčku ve čtvrtek 23. října ve 22.00 hodin, těsně před Naked Attraction.

Jakub – hlavní postava první gay epizody

Svého prince bude v Naked Attraction Česko & Slovensko hledat prodavač mobilů Jakub z Prahy. Miluje piercingy na intimních místech a nebojí se ostřejších kinky hrátek. Budou si s novým partnerem vyhovovat i po sexuální stránce?

Naked Attraction Česko & Slovensko na Óčku:

středa 22.00

čtvrtek 22.30

sobota 23.00

neděle 23.45

a na VOD prima+ a JOJ Play

V rozehřívacím podcastu Naked Warm Up, který vlastní epizodě předchází, to divákům osvětlí moderátor Vítek Zach, který si o seznamování a komplikovaném navazování vztahů mezi homosexuály bude povídat se Šimonem Hauserem. Redaktorem LUI, jediného českého gay magazínu.

Podle něj je tlak na perfektně udržovaný mladistvý vzhled a vypracované svalnaté tělo při seznamování opravdu velký. Protože jejich profilové fotky v internetových seznamkách musí umět zaujmout a oslovit. Ale jak dodává, hodně záleží na účelu seznámení.

A o tom, co vlastně na síti hledáte, nejlépe vypovídá internetová platforma, konkrétní seznamka, na které svůj protějšek hledáte.

„Například Grindr je určen především k sexu, k hook-up setkáním,“ říká Hauser. „Takže to, že na tebe jako první fotka vyskočí dickpic, je prostě realita.“

„Oproti tomu na Tinderu lidé hledají spíš něco dlouhodobějšího. Ale uživatelská zkušenost je pak zase taková, že sice se s hodně lidmi propojíš, ale je pak těžké se s nimi nějak reálně sejít.“

Šimon Hauser, redaktor LUI, jediného českého gay magazínu, bude vyprávět například o tom, že vytetované tlapky by mohly značit submisivního partnera. Vychází to z tzv. puppies fetišistické komunity.

K těm největším mýtům, které kolují o gay sexu, pak patří rozdělení rolí. „Že bychom měli být v posteli rozděleni, kdo musí být maminka a kdo tatínek, tak to vůbec neplatí,“ říká Hauser. „Ty role se mohou střídat. Ostatně i role v heterosexuálním páru mohou být rozděleny opačně, kdy ta dominantní může být žena. A druhá taková tradovaná věc je, že všichni gayové musí mít anální sex. Přitom nemusí, mohou provozovat i jiné praktiky a vystačí si i s jinými částmi těla.“

Hauser nechce k záplavě stereotypů přidávat, ale obecně je podle něj asi snazší získat sex na jednu noc, než vybudovat si dlouhotrvající vztah.

„Možná to souvisí s historií celé gay komunity,“ spekuluje. „Pořád v sobě nese, že nemůže žít normální život. Určitě to ale neplatí o všech, i ve svém okolí mám spoustu gayů, kteří mají jednoho stálého partnera.“

Právě ta minulost, kdy spolu homosexuálové nemohli otevřeně hovořit o sexuálních preferencích, a museli je opatrně vyjadřovat nenápadnými náznaky a kódy, například různobarevnými kapesníčky v kalhotách a tetováními, bude v následující epizodě Naked Attraction Česko & Slovensko hrát jistou roli.

Její protagonista, devětadvacetiletý Jakub, si totiž bude smlouvat rande právě skrz taková znamení. A jen malinko naznačíme, že se v té symbolice opravdu vyzná. Protože Jakub, jak bude záhy zřejmé, není žádným svatouškem.

Jakub nepřináší jen přepestré sexuální preference, ale taky jímavý hluboký osobní příběh.
Hlavním protagonistou třetí epizody pořadu Naked Attraction je devětadvacetiletý Jakub.
Jak asi osloví Jakubovi kinky odvážné koníčky jeho partnera?
Proč právě tetování s Kylie Minoque v klipu All the Lovers? I to se v třetí epizodě Naked Attraction dozvíte.
8 fotografií

Třetí díl československé verze pořadu Naked Attraction se ponese ve znamení premiér. Poprvé se tu objeví soutěžící ze Slovenska a vůbec poprvé půjde o čistě mužskou epizodu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

