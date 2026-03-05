Instruktorce nahé jógy se při finálovém výběru podlamovala kolena

Radomír Dohnal
  17:00
V pořadu Naked Warm Up, který populární seznamce předchází, si moderátor Vítek Zach povídal s režisérem a producentem české a slovenské verze show Naked Attraction, Matějem Pichlerem. Poodhalil přitom zákulisí natáčení, v čem se liší tuzemská verze od polské i to, proč se Andree při výběru partnera podlomila kolena.

Nahou seznamku můžete vnímat jako provokativní podívanou, ale i za ní stojí víc než jeden příběh. Ten nejsilnější, který pořadu dodává nádech nevšední senzace, je o hledání skutečné lásky. Ovšem i té je třeba někdy trochu pomoci. V Česku třeba jinak, než v Polsku.

Co se udělalo jinak, než například učinili kolegové z polské varianty?

Režisér a producent Matěj Pichler přiznává, že když formát poprvé v roce 2019 objevil, okamžitě si ho zamiloval. Nejen kvůli jeho zjevné atraktivitě, ale i kvůli přesahu. „Není to prostě jen zábavná show,“ říká v rozhovoru s moderátorem Vítkem Zachem. „Je to skutečná seznamka, kam se lidé opravdu přišli seznámit.“

Zkušenost z natáčení polské verze, kde Naked Attraction znají jako Magia nagości, prý byla pro celý český organizační tým zásadní. Poláci podle něj odvedli kvalitní práci, ale přílišná technická preciznost měla vedlejší efekt.

„Oni některé scény opakovali čtyřikrát, pětkrát. A když jsem viděl, jak je někdo popáté za sebou vyřazený, už se v tom vlastně neskrývala žádná emoce,“ vysvětluje. To česká verze se proto rozhodla jít jinou cestou. Vsadila na maximální autenticitu, tedy minimum opakování. Takže to, co se mezi aktéry stane, se opravdu stane jen jednou. A diváci tak vidí situace se skutečným nábojem, pravý odraz prožitků nehraných pro kamery.

Tři díly denně, ale bezpečně prosím

Zatímco v zahraničí se natáčelo výrazně déle, český štáb zvládal připravit až tři díly denně. Nešlo však o tlak na cenu, ale v první řadě o ohleduplnost vůči účinkujícím. „Chtěli jsme, aby tam ti lidé byli co nejkratší dobu,“ vysvětluje Matěj. „Nezdržovat je zbytečně v citlivém prostředí před kamerami.“ I to pak velmi prospělo realističnosti.

Klíčovou roli hrálo bezpečné prostředí. Od takzvaných runnerů, kteří účastníky na každém kroku doprovázeli, až po přítomnost koordinátorky intimity přímo na place. Ta pomáhala hlídat atmosféru a předcházet situacím, které by někdo mohl vnímat nepříjemně.

Tvůrci české verze kvůli inspiraci navštívili i natáčení pořadu v Itálii. Tam ale podle režiséra ve výběru převládali lidé z modelingových agentur. „Byli tam samí krásní lidé. Ale spousta z nich se vlastně ani tolik nechtěla seznamovat,“ říká.

To česká verze Naked Attraction Česko & Slovensko vsadila na civilnost. Na docela běžné lidi, kteří skutečně chtějí najít lásku, vztah, a ne si jen uměle budovat popularitu.

Naked Attraction

Partnera hledá andělská sexy blondýna Andrea, instruktorka nahé jógy, a výběr bude tentokrát hodně emotivní.

Naked Attraction Česko & Slovensko na Óčku:
středa 22.00
čtvrtek 22.30
sobota 23.15
neděle 23.00

a na VOD prima+ a JOJ Play

Koneckonců, v české verzi není zase takový problém zahlédnout třeba spolužačku, kterou jste neviděli od střední. A právě to přidává české verzi na síle.

V přípravě české verze Naked Attraction se promýšlel každý detail, z nichž některé diváci ani nepostřehnou.

Specifikem bylo například samotné studio. Černý prostor, černá podlaha, černé kamery – a do toho barevné boxy.

Aby se účastníci v prostoru neztráceli, vznikl jednoduchý, ale efektivní systém barevných značek na podlaze. Každý tak věděl, kam si stoupnout a kudy jít. Vypadá to sice jako maličkost, ale minimalizuje se stres i možné trapné momenty.

Anděl s modrýma očima

Režisér a producent Matěj společně s moderátorem Vítkem Zachem pochopitelně komentovali i nejčerstvější epizodu.

Po odkrytí kabinek se zpočátku nesmělá Andrea rychle uvolnila.

Ta patří Andree, instruktorce nahé jógy, mamince dvou dětí a ženě, která si prošla složitým obdobím. Na první pohled působí jako plachá, zároveň ale silná a sebevědomá osobnost. „Přišla s modrýma očima jako studánky. Vyzařovalo z ní sebevědomí krásné ženy, ale i křehkost,“ popisuje režisér.

Výběr partnera byl tentokrát mimořádně emotivní. Ve chvíli, kdy totiž měla Andrea vyřadit třetího muže a rozhodnout o finálové dvojici, se jí málem podlomila kolena. „Opravdu nechtěla udělat chybu. Snažila se najít toho správného a nevěděla, koho vyřadit,“ vysvětluje.

Právě tyto momenty podle tvůrců dokazují, že nahá seznamka je možná provokativní podívaná, ale nejde v ní jen o show, ale o emoce skutečných lidí.

Pokud se chcete dozvědět víc, Naked Warm Up začíná dnes ve 22:00, a hned po něm následuje aktuální epizoda.

