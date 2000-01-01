náhledy
Toto byla nejoceňovanější epizoda, přinesla i totální happyend. A štěstí trvá dodneška, protože Mirka a Martin jsou zasnoubeni. „Objevila se kritika, proč měla na výběr samé důchodce, ve skutečnosti byl však mezi nápadníky senior pouze jeden, protože splňoval požadavek na větší výbavu,“ líčil host Vítka Zacha.
Autor: TV Óčko/Naked Attraction
Epizoda s Honzou drží rekord ve sledovanosti. Honza do toho šel naplno, měl nejzábavnější hlášky a neskrýval náruživost k sexu. Záměrně proto dostal na výběr holky se zkušenostmi ze světa erotiky. „Dočkali jsme se i nejžhavějšího rande se sexy blondýnkou Andreou. I když sklidil kritiku za přílišný sexuální tah na branku, chuť do života mu to nezkazilo,“ líčí Alexandr Guha.
V první gay epizodě se spojili Jakub a Tomáš, dva kluci, kteří oba ukázali piercing v penisu, takzvaného prince Alberta. Na rande pak obohatili diváky o několik termínů ze světa kinky praktik a velmi si v tom porozuměli. Vyvolený Tomáš ze Slovenska se poté za Jakubem přestěhoval z Bratislavy a jejich romance, jak ukazují zamilované fotky na sociálních sítích, stále trvá.
Kamila byla nejvíce nerozhodná, což sice komplikovalo práci kameramanů, na které boxy si mají předem ostřit objektivy, ale díky to byl jeden z nejnapínavějších dílů. Ani diváci, ani Kamila do poslední chvíle netušili, jak to dopadne. Slibné rande nakonec překazilo přiznání o kamarádce s výhodami a názor, že nevěra je nutnou součástí každého vztahu.
Pátá epizoda odvážně otevřela téma bisexuality i poznávání lehkých BDSM praktik, jako je například svazování při sexuálních hrátkách. Novinkou bylo použití pravidla z finské verze Naked Attraction, kdy produkce vyhověla přání prvního vyřazeného nápadníka, aby zůstal v anonymitě. Matěj, který si vybíral, se tak už nikdy nedozví, čí penis hodnotil. Ale to mu očividně nevadilo, protože si v boxech raději nechal čtyři představitelky něžného pohlaví.
Sexy zrzka Tereza alias Osladinda patří k nejvýraznějším účastnicím první série Naked. I když si na rande naplánovali trojku s její kamarádkou, nakonec se ukázalo, že její vyvolený neměl dořešený předchozí vztah. To Terezu sice zamrzelo, ale z hlediska získání nových fanoušků díky velké sledovanosti epizody se jí účast rozhodně vyplatila.
„Ačkoli si spousta diváků myslela, že uklízečka Jana, hlavní hrdinka sedmé epizody, je totožná s tou, která vytírá podlahu během závěrečných titulků, není tomu tak. Titulková vytíračka podlahy získala řadu příznivců, její postava přitom do vysílání vklouzla náhodou, když si jeden z kameramanů zkoušel záběr při přípravě studia,“ prozrazuje Guha. Motiv uklízení byl nicméně zapojen i do Janina výběru, její nápadníci museli prokázat, že se umí ohánět mopem. Rozruch vzbudilo i odvázané plácání přes zadky ve finále.
Vítěz osmé epizody Šimon se sice během rande precizně vyptával, o bývalé satanistce Valerii se však přesto nedozvěděl vše a nadějně rozvíjející se vztah, který trval nějakou dobu po natáčení, proto předčasně skončil. Sám však Šimon nezůstal, díky vysílání Naked Attraction si ho našla jedna z pravidelných divaček a jejich vztah platí dodnes. Seznámit se v Naked Attraction se tedy dá i přes obrazovku, když to nevyjde přímo v pořadu.
Hrdinka deváté epizody se zajímala především o adrenalinový zážitek, tandemový seskok padákem. Na rande šel rodilý Francouz se sexy přízvukem. Po kanonádě návrhů na společnou saunu, plavba na lodičkách po Vltavě či večerní bowling však raději zařadil zpátečku. Zalekl se také příliš bujného poprsí svého protějšku.
Pozornost spojenou s vysíláním si nejvíce užíval slovenský pizzař Braňo, jemuž fandil celý pracovní kolektiv. Do finále si vybral muže a ženu po tranzici a jejich závěrečné objetí patřilo k nejdojemnějším okamžikům, které zbouralo nejeden genderový předsudek.
Přes vánoční období a na Silvestra došlo na dvě střihové best of epizody, první se zaměřila na depilaci vs. přírodní vzhled, druhý speciál ukázal dosud nepoužité záběry a odhalil, kteří účastníci dostanou druhou šanci a objeví se znovu v jarní várce dalších deseti epizod, tentokrát v opačné roli. Kdo byl v boxu a lásku nenašel, si bude moci vybírat, a opačně.
První jarní epizoda začala extrémem. Vybírala si domina Tereza a v boxech se ukázala přehlídka rozsáhlých tetování a tělesných modifikací. Seznámit jsme se tak mohli se splitem jazyka, intimními piercingy, implantáty v penisu nebo skarifikací. Tereza si na rande nakonec vybrala svůj opak, nápadníka bez zkušeností ze světa sado maso. A rozpovídala se o svých klientech, mezi které patří i řada zdánlivě spořádaných top manažerů a politiků.
Instruktorka nahé jógy Andrea, které to v druhé epizodě nevyšlo z Honzou, si nyní sama vybírala. Po naprosto nečekaném vyřazení pokérovaného fitness trenéra Rockyho si nejvíce porozuměla s Vaškem, konečně našla hodného a milého partnera, po kterém tak toužila.
Petr se svěřil se svou pansexuální stránkou i s tím, že si jako otec několika dětí nechal udělat vasektomii, aby si mohl užívat sex až do konce a nekladl na ženy odpovědnost za antikoncepci. Na rande šel do rizika, protože si vybral cizinku, takže v komunikaci si museli vypomoci překladačem v mobilu. I tak si ho oba skvěle užili. Po natáčení jsme se dozvěděli, že Petrova celoživotní cesta směřuje k tranzici a nyní žije jako žena v cizině.
Provokatérka Nikola Lauberová všechny odzbrojila svou upřímností. Do Naked Attraction šla proto, že je ráda středem pozornosti, a mířila na zajištěné starší muže. Na rande si však nečekaně vybrala bulvárem nepolíbeného mladého studenta, díky jeho ochlupení a penisu, oboje prohlásila za famózní. Na rande probírali i sex na jednu noc, ovšem záleželo by na tom, jak hluboko by měl dotyčný do kapsy.
Natáčení epizody s technařkou LucTuc proběhlo v sobotu brzo ráno. To se ukázalo jako ne zrovna nejšťastnější nápad, takže hlavní iniciativu musela ve studiu zkušeně převzít moderátorka Monika Timková. Lucie nakonec pookřála a na rande si se svým vyvoleným nadšeně notovali. Shodli se na vzájemném pokérování, erotických fantaziích i nočním party životem. To vše šli rovnou po natáčení i skutečně prožít.
Martina se zaměřila především na pánské pozadí a na rozdíl od ostatních epizod, kdy se nápadníci ukazují zezadu všichni naráz, tady došlo na hodnocení hýždí jednotlivě. Místo u stolu na oblečeném rande si zajistil Jirka díky tomu, že Martinu požádal ve finále o ruku. V diskuzích se nejvíce řešilo, odkud prstýnek vlastně vytáhl. Vysvětlení se dočkáte v rozhovoru v pořadu Naked Warm Up.
V druhé čistě gay epizodě hledal vyznavač naturismu stevard Honza parťáka na nahé výlety. Zajímavostí bylo, že mu produkce ukryla do jednoho z boxů rovněž stevarda. Dovětek k této epizodě způsobil bohužel dramaturgické zklamání, protože plánovaný nahý výlet na Sněžku se nakonec neuskutečnil. Honza však získal hned po vysílání několik návrhů na nahou turistiku z řad diváků.
Energická Aneta řešila u nápadníků mimo jiné věk. Nejprve oceňovala, že má v boxech i několik mladých „koloušků na hraní“, pak se však začala obávat, aby jí „nepláchli za mladší kočičkou“. Z toho důvodu vyřadila i vysokého a mladě vypadajícího účastníka ze Slovenska. Neprávem, protože ve skutečnosti mu bylo nad třicet, stejně jako Anetě.
V předposlední epizodě si vybírá Alexandra, milovnice bojových sportů i erotiky. A byl to ostrý fight. V jediném ze všech dvaceti randíček došlo na situaci, že žena již před jeho začátkem řešila, jak vybraného nápadníka odmítnout. Jenže i to, jak říct svému protějšku během schůzky „ne“, aniž bychom mu ublížili, patří ke vztahům. Zvlášť, pokud je potenciální partner do seznamování nadšený tak, jako byl ten Alexandřin.
V závěrečné epizodě, která bude mít premiéru 29. dubna a reprízy během prvomájového víkendu, si bude vybírat Enn, který odhalí proces tranzice z ženy na muže. Dojde také na finální setkání několika populárních účastníků z předchozích epizod. Kromě nich se představí i tři noví účastníci a dočkáme se i bezkonkurenčně největšího penisu celé sezóny. Jeho nositel se ovšem svěří s nečekanou diagnózou.
Projděte si galerii všech dosavadních epizod nahé seznamky s jejich highlighty. V pořadu Naked Warm Up je rekapituloval programový ředitel Óčka Alexandr Guha.
