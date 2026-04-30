Přeměna začala oficiálně před dvěma třemi lety, že je něco jinak, však zaznamenal mnohem dříve. „Přece jenom jsem dítě devadesátek a v té době to nebylo něco, o čem by se mluvilo běžně,“ poznamenává.
Pociťoval to už od školky. „Víc jsem si rozuměl s kluky než s holkami,“ vzpomíná. A nastavení nemizelo, vlastně ho potvrdila i puberta. „Pamatuju si, že asi ve dvanácti třinácti letech jsem přišel za mámou s tím, že se mně líbí holky a zároveň se mi úplně nelíbí, že sama jsem holka. A že nevím, co se děje,“ ohlíží se zpět.
Finální epizoda nabídne velkou všehochuť. Vybírat si bude polyamorní Enn a v boxech bude mít ženu, bisexuála i účastníka ze Slovenska s největším penisem.
Snažil se však rozpor překonat: „Lítají ti hormony, prostě jsi zmatená, nevíš, co chceš, říkají všichni. Tak si řekneš: Hele, nechám to být, budu se snažit fungovat jako ta hodná heterosexuální holka.“ Lhaní si do kapsy? „Ono nic v tu chvíli nic jiného nezbývá,“ konstatuje.
Pak se však sebepřijetí prosadilo, pomohlo tomu i ta změna ve vnímání ze strany společnosti. Posunula se doba, lidi už dokonce znají výraz nebinární člověk, sice moc nechápou, co to znamená, ale už se to tady ví. Sice si leckdo mylně myslí, že to znamená, že snad máme nějakých osm devět pohlaví, nějaký pokrok nastal,“ líčí.
Proto našel sílu přistoupit k tranzici. Je to proces na celý život. „Na hormonech už budu do konce života,“ ví Enn. Co vše by rád změnil? Doufá ve vousy. A rád by se zbavil prsou, vysvětluje však, že to není snadné ani levné. „Bude to stát hodně peněz. A musíš na to mít povolení, nemohou ti odstranit prsa bez toho, abys měl lékařské povolení,“ líčí.
S moderátorem Vítkem nezastírají překvapení: zatímco nejkrkolomnější zvětšovací operace mohou ženy podstupovat libovolně, když na operaci pomýšlí člověk proto, aby se cítil dobře ve svém těle, je to s překážkami – na potvrzení od sexuologa.
„Pár mých přátel z queer komunity ani nechtěli řešit tranzici jako takovou, jenom jim bylo nepříjemné mít prsa a chtěli si je nechat odstranit. A vlastně je jim to znemožněné,“ líčí Enn. Dodává, že operaci, která by mu vymodelovala penis, neplánuje: „Je to hrozně náročná operace a nervová zakončení tam nikdy nejsou, takže jsem si řekl, že zůstanu takhle.“
I když má ještě spoustu přeměny před sebou, už teď pocítil, že se změnil uvnitř. „Vždycky jsem byl takový dost nevyrovnaný, výbušný, bral jsem si věci osobně. Dostavila se však psychická, mentální vyrovnanost… Docela silně. A i to přesvědčilo moji rodinu, že je to v pořádku, že na tom procesu není nic špatného,“ popisuje.