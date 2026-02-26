Nazí a tetovaní. Domině Tereze nabídne Naked Attraction kérky

Po celých pažích, v intimních partiích, dokonce na obličeji. Robustní i jemňounké. Kromě nahoty a dominy Terezy, která si bude z pánů vybírat, bude v Naked Attraction hrát hlavní roli tetování. V pořadu Naked Warm Up moderátora Vítka Zacha probral jejich zkrášlení tatér Pavel Krsička.

V úvodu se však dotkl aktuálních trendů, za nimiž muži a ženy do tetovacích salónů chodí. Rozhodně mezi ně patří abstrakce, líčí. A „trash kérky“, tetování, která mají připomínat vězeňská dílka anebo jsou to tetování udělaná záměrně nepovedeně. „Jenže to taky jsou dost často opravdu nevyvedené kérky, které jen tatér prodává jako ‚trash‘,“ prozrazuje Pavel Krsička.

Tereza okukuje modrý box s rukávy.
Tetování se nabídla i sama Tereza.
Nejextrémnější tetování nabídl zelený box.
Paže, nohy, záda i obličej
8 fotografií

S moderátorem poté podstoupil inventuru toho, co mají na kůži účastníci soutěže. Působivé zdobení nabídl zelený box, potetovaný obličej je pořád kontroverzní. Jakkoli se tetování v naší kultuře etablovalo, tvář mu příliš nenastavujeme.

„To je velké odhodlání. Jako vidíš ty černý plochy, to prostě není sranda. I když si člověk vezme něco na bolest, prášky, nějaké umrtvovací mastičky, pořád je to peklo, tohle podstoupit. Na těle, ale zvlášť na obličeji. Já na obličeji nic nemám, ale musí to bolet strašně,“ poznamenává tatér.

Potetovaná Tereza je profesionální domina. Pod drsným zevnějškem však skrývá romantickou duši. Vybírat si bude mezi pěti pokérovanými muži, dojde i na extrémy v tělesné modifikaci.

Velkými černými plochami se pyšní i modrý box. „Blackwork je disciplína o sobě. A i ona bolí jako prase. Nějaké části rukou jsou pohodička, ale jakmile se dostaneš někam k lokti anebo do podpažní jamky, je to příšerné,“ shrnuje.

A co černý rukáv vyjadřuje? „Nemá to úplně jednotný význam, ale může to znamenat to, že jsi tvrdej. Prostě pro něj musíš něco podstoupit,“ říká, dodává však: „Je pravda, že ten člověk se toho obecně nebojí, protože má hodně piercingů. Má i split jazyka, což už vůbec nechápu, ale dobře… a má dokonce implantáty v penisu.“

Fialový box ukrývá koncepční tetování s biomechanickou tematikou. „Většinou se dělají větší projekty, aby byl prostor na to ukázat jakoby odhalenou kůži a překryvy,“ vysvětluje Krsička. Červený box ukáže draka přes celá záda. „Drak a orel jsou v tetování nesmrtelné symboly. Orel je tradiční americký motiv, drak znamená Japonsko, Čínu,“ uvádí tatér.

Žlutý box jistojistě nezapadne. Odhalí sebejistý nápis „I am sexy“ přímo v klíně. Jenže též poetické růže na nártech. Jak to chápat dohromady? „Když jsem viděl tyto kérky, říkal jsem si, že jsou spíš femininní… Ale v tom konceptu, kdy jsou to vlastně takové útržky, mně to přijde i vtipný. Ten člověk k tomu přistupuje zábavně,“ komentuje tatér.

Po celých pažích, v intimních partiích, dokonce na obličeji. Robustní i jemňounké. Kromě nahoty a dominy Terezy, která si bude z pánů vybírat, bude v Naked Attraction hrát hlavní roli tetování. V pořadu Naked Warm Up moderátora Vítka Zacha probral jejich zkrášlení tatér Pavel Krsička.

