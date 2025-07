Když se do těla dostanou nebezpečné patogeny, náš imunitní systém se dá do práce. Aktivuje buňky a molekuly, aby vetřelce neutralizovaly. Jenže profesor kognitivní neurovědy Andrea Serino se rozhodl prozkoumat, zda není reakce našeho těla ještě rychlejší a zda ji nespouští mozek.

Vidíme-li poblíž někoho se známkami vyrážky nebo osobu, kterou popadají záchvaty kašle, intuitivně se držíme v odstupu. Nedovede však náš organismus reagovat ještě jinak, na úrovni preventivní imunitní reakce? Právě to vědecký kolektiv vedený Serinem zkoumal.

Stačila virtuální hrozba nákazy

Sáhl k pěti experimentům, celkem jimi prošlo téměř 250 zdravých lidí. Využil virtuální reality a promítal jim avatary, vynořovaly se a přibližovaly se k nim, některé měly neutrální výraz, jiné vyděšený, další nesly stopy infekce, například kožní vyrážky.

Pokusy odhalily, že na avatary se známkami infekce reagovaly mozky dobrovolníků a dobrovolnic obezřetněji – i když byly ještě daleko, mozky jíž zapínaly své specifické sítě spojené s detekcí nebezpečí. To ukázala zobrazovací metoda elektroencefalografie. Funkční magnetická rezonance poté odhalila, že infekční avatary prohloubily spojení mezi těmito sítěmi na rozpoznávání rizik a hypotalamem, který je jednou z prvních vrstev pro komunikaci s imunitním systémem, cituje Serina portál The Transmitter.

Tím však odpověď na avatary se stopami nákazy nekončila. Reakce se rozšířila z mozku do krve. Mobilizace konkrétních sektorů mozku se skutečně přenesla do aktivace imunitního systému. Předtím, než do těla pronikl patogen. Organismu stačilo, že mozek virtuální možnou nákazu zaznamenal, uvádí The Scientist.

Vědecký tým to doložil krevními testy, přičemž jedné skupině zkoumaných dopřál dávku vakcíny na chřipku. Vyjevilo se přitom, že stimulace skutečnou infekcí i pouhou virtuální hrozbou vedla k téže reakci. V obou případech se aktivovali první bojovníci imunitního systému, přirozené lymfoidní buňky a bílé krvinky nazývané Natural Killers, přirození zabíječi. Onu pozoruhodnou reakci autoři studie, která vyšla v magazínu Nature Neuroscience, vysvětlují tím, že naše tělo může reagovat „unáhleně“, chybuje z důvodů předběžné opatrnosti. V tomto případě mozek spouští imunitní obrannou reakci, i když do těla žádné patogeny nevnikly.

Zjištění studie je originální, míní profesor biobehaviorálních věd Michael Irwin z Kalifornské univerzity. Dokonce bez jakéhokoli kontaktu centrální nervový systém rozpoznává nebezpečí a instruuje imunitní systém, aby na potenciální infekční riziko reagoval, shrnuje poznatky práce.

„Že naše mozky reagují na potenciální infekční hrozby, jsme tušili dlouho. Jenže této studii se povedlo začít ukazovat, jak mechanisticky se ona reakce v mozku ustavuje,“ míní odborník na neurozobrazování Neil Harrison. Upozorňuje však i na limity, vzorek dobrovolníků a dobrovolnic byl nepočetný, rekrutovali se navíc z řad mladých a zdravých lidí. Rovněž by podle něj bylo v příštích experimentech záhodno nahradit avatary skutečnými lidmi.

Odborník na buněčnou imunitu Benedict Seddon je ještě opatrnější. Otevřená podle něj zůstává spousta otázek. Například, zda onen mechanismus imunitnímu systému k boji s infekcí skutečně pomáhá. „Když se nakazíme, například virem Sars-CoV, může trvat den dva, než se infekce v těle usadí a než si ji imunitní systém uvědomí a reaguje. K tomu dochází dlouho po počátečním setkání, které stimulovalo tuto krátkodobou mobilizaci,“ cituje jeho námitky list The Guardian.