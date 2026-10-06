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Víru máme v genech. Proč bylo pro člověka evolučně výhodné vynalézt náboženství

Jan Čáp
  20:00

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Víra v genech | foto: AI / Téma

Hlavním cílem přirozeného výběru v evoluci člověka bylo přežít. A kvůli přežití si také Homo cooperativus – člověk spolupracující – zřejmě vynalezl náboženství a morálku. Bylo to pro jeho geny prostě výhodné. Jak víra vznikala jako vedlejší účinek našeho vývoje, popisují dnes hlavně kognitivní psychologové. Můžeme ji mít zakódovanou v genech? Co je to „neuroteologie“ a proč se v ní paradoxně shodují věřící i ateisté?

Když v Lovcích mamutů konfrontuje Eduard Štorch věstonickou tlupu pravěkých lidí s medvědem, nosorožcem, vlkem nebo lvem, rekonstruuje velice autenticky náš pravěký boj o přežití z dob paleolitu – mladší doby kamenné: „Medvědí tlapa srazila vztyčenou lovcovu sekyru k zemi a strhla vlčí kožešinu, kterou měl Mamutík přivázanou řemenem na sobě – drápy poškrábaly neohroženého lovce na zádech. Že medvěd nesrazil Mamutíka k zemi, o to měl zásluhu věrný Vlčí dráp, který v tom okamžiku zasadil šelmě těžkou ránu palicí…“ Autor to píše přesvědčivě už proto, že vychází z tisícovek let starých archeologických nálezů, jež v naší historické paměti dodnes rezonují.

Nábožensky založení lidé mají větší tendenci spolupracovat, a to jim dává evoluční výhodu.

Justin Barretpsycholog

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Víru máme v genech. Proč bylo pro člověka evolučně výhodné vynalézt náboženství

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Víra v genech

Hlavním cílem přirozeného výběru v evoluci člověka bylo přežít. A kvůli přežití si také Homo cooperativus – člověk spolupracující – zřejmě vynalezl náboženství a morálku. Bylo to pro jeho geny prostě...

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