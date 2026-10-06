Víru máme v genech. Proč bylo pro člověka evolučně výhodné vynalézt náboženství

Když v Lovcích mamutů konfrontuje Eduard Štorch věstonickou tlupu pravěkých lidí s medvědem, nosorožcem, vlkem nebo lvem, rekonstruuje velice autenticky náš pravěký boj o přežití z dob paleolitu – mladší doby kamenné: „Medvědí tlapa srazila vztyčenou lovcovu sekyru k zemi a strhla vlčí kožešinu, kterou měl Mamutík přivázanou řemenem na sobě – drápy poškrábaly neohroženého lovce na zádech. Že medvěd nesrazil Mamutíka k zemi, o to měl zásluhu věrný Vlčí dráp, který v tom okamžiku zasadil šelmě těžkou ránu palicí…“ Autor to píše přesvědčivě už proto, že vychází z tisícovek let starých archeologických nálezů, jež v naší historické paměti dodnes rezonují.
Nábožensky založení lidé mají větší tendenci spolupracovat, a to jim dává evoluční výhodu.