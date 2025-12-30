AI za hranicemi racionality
Je to příklad groteskních zásnub archaického tmářství a nejmodernější technologie. Doklad, že umělá inteligence nemusí nijak eliminovat lidské pouto s iracionalitou. Že se neváhá chopit role věštkyně.
„Má ráda trendy věci,“ odtušil nejmenovaný muž podle magazínu Vice na adresu své ženy. To proto naskočila na módní vlnu, která využívá umělou inteligenci – pro taseografii, věštění z kávy. Když se svým manželem jednoho dne vysrkli svůj šálek, nafotila sedliny na dně. A předložila snímky pro ChatGPT. Aby věštil.
Měla to prý být legrace. Muž se prý taky smál. „Bral jsem to jako nesmysl,“ ohlížel se v dubnu pro portál GreekCityTimes. Jenže jeho žena to za žert nepovažovala. Čtení umělé inteligence z kávy vzala velmi vážně: manželův šálek prozradil, že žije fantaziemi o jisté ženě, jejíž jméno začíná na „E“, její vlastní pak, že ji s jinou ženou již podvádí a konkurentka se snaží rozbít jejich domov a svazek.
Manželka neváhala. Muže vyzvala, aby odešel z domu, dětem ohlásila, že se rozvádějí. Když nesouhlasil, začal s ním ve věci rozvodu komunikovat manželčin právník.