Penze pro mumii, AI věští z kávy: bizarní zprávy roku 2025

Kompletně opilý mýval a ochránkyně zvířat, která prokázala nebývalé pochopení pro jeho alkoholické tornádo v obchodě s lihovinami. Pomsta, která čekala v márnici na sexuálního násilníka. Taška, která neměla být plná drog. Seznamte se s bizarními zprávami roku 2025.
Část 1/5

AI za hranicemi racionality

Vědmy, babice, věštkyně. Umělá inteligence zastane i je.

Je to příklad groteskních zásnub archaického tmářství a nejmodernější technologie. Doklad, že umělá inteligence nemusí nijak eliminovat lidské pouto s iracionalitou. Že se neváhá chopit role věštkyně.

„Má ráda trendy věci,“ odtušil nejmenovaný muž podle magazínu Vice na adresu své ženy. To proto naskočila na módní vlnu, která využívá umělou inteligenci – pro taseografii, věštění z kávy. Když se svým manželem jednoho dne vysrkli svůj šálek, nafotila sedliny na dně. A předložila snímky pro ChatGPT. Aby věštil.

Měla to prý být legrace. Muž se prý taky smál. „Bral jsem to jako nesmysl,“ ohlížel se v dubnu pro portál GreekCityTimes. Jenže jeho žena to za žert nepovažovala. Čtení umělé inteligence z kávy vzala velmi vážně: manželův šálek prozradil, že žije fantaziemi o jisté ženě, jejíž jméno začíná na „E“, její vlastní pak, že ji s jinou ženou již podvádí a konkurentka se snaží rozbít jejich domov a svazek.

Manželka neváhala. Muže vyzvala, aby odešel z domu, dětem ohlásila, že se rozvádějí. Když nesouhlasil, začal s ním ve věci rozvodu komunikovat manželčin právník.



KVÍZ: Antické pochutnání. Na jakých pokrmech hodovali ve starém Řecku a Římě?

Dobrou chuť!

Ještě než propadnete darům našeho stědrovečerního stolu, nahlédněte do gastronomie boháčů i chudiny starého Řecka a Říma. Do jejích surovin, receptů a spektra jejích chutí. Neztratili byste se v...

vydáno 22. prosince 2025

Vražda beze smyslu. Pilot ji spáchal v letadle, zamotal hlavu nejen justici

Premium
Na snímku vpravo Earnest Pletch, vlevo ilustrační snímek vygenerovaný Ai.

Byl bláznem do létání. Earnest Pletch si takovou nálepku nepochybně zasloužil. Klukovský sen o tom, že se stane pilotem, si totiž plnil naprosto bezohledně. Byl kvůli němu schopen krádeže. Jenže taky...

21. prosince 2025

