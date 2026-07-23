Vyhlíží jako neumělá kresba, kterou se mývala snažilo zachytit pětileté dítě, píše nemilosrdně list The New York Times. Nebo jako vedlejší postava béčkového hororu. Dlouhé nohy, docela mimo proporce ke kratičkému tělu. Výsledek – vzhled ramenatého, nemotorného, chlupatého chlapíka. Koule na nožkách.
Jenže mu to neubírá nic na roztomilosti.
Symbol nezdolnosti
Jméno, které vyfasoval, to vše vyjadřuje docela příhodně. Musí to být Jimothy, pomyslela si Kiana Hallová, která na internet pověsila snad nejpopulárnější video nahrávku bizarního mývala. Jimothy je něco jako Peposlav, nadneseně a nepatřičně důstojný, vznešený tvar jména, které si to nezaslouží.
Její video vyneslo Jimothyho do virálních výšin. A nasvítilo jeho předchozí život. Narodil se v mývalí rodině, která žije celé roky v cedrovém hájku vedle nás, hlásil podle magazínu The Smithsonian Ben Trammell. „Byl velmi malý a neohrabaný, ale jeho matka a sourozenci byli vždy trpěliví a starostliví – bránili mu v pádu a někdy ho prostě nosili,“ vzpomínal.
Podle veterinářky Marcie Logsdonové trpí mýval syndromem zkrácené páteře, extrémně vzácné deformity. Jeho nohy, hlava se vyvíjely, jak měly, ovšem páteř zaostala. „Všechno je nacpané u sebe, zatímco by se to mělo roztáhnout do délky,“ líčí.
Jimothy tak přímo vybízí, se svým nepatřičným tělem, k empatii. Vyvolal jí celou vlnu. Lidé ze Seattlu si nechávají Jimothyho tetovat, umělci zdobí jeho portréty místní zdi. Členka městské rady Alexis Mercedes Rinck plánuje navrhnout přijetí prohlášení, které oslaví Jimothyho majestátnost a bude připomínat Jimothyho léto. Mýval se objevil na instagramovém účtu korporace Budweiser, na účtu agentury NASA na síti X, s přípisem „Jimothy vládne městu“.
Pečlivější pohled na popularitu, kterou si neobvyklý mýval zjednal, vyjeví hlubší věc. Na jeho postavě a životu nejvíc rezonuje… nezdolnost. Stal se symbolem odolnosti. „Žije trochu jinak – a zdá se, že si žije fajn. Myslím, že to má echo u spousty z nás,“ míní Laura Exley z tetovacího studia Electric Kitten Tattoo, kam si lidé pro zobrazení Jimothyho chodí.
Rebecca Sorensenová z keramické dílny, která si mývalův portrét nechala vyobrazit na zeď jako murál, souhlasí: „V dnešním světě, se vším, co vidíme a zažíváme, nabízí Jimothy příběh o přežití, i když věci nemusejí být tak úplně OK.“