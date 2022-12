Dejte si předsevzetí. Civte, bloumejte, budete myslet kreativněji

Ha, no teda! Bingo, a mám to! Heuréka! Nejlepší myšlenky přicházejí začasté jako by z ničeho. Zčistajasna. Bez jakéhokoli úsilí. Jako by se rodily z chvil, kdy jen tak bezmyšlenkovitě bloumáme, civíme, kdy máme vlastně vypnutou hlavu.

Efekt sprchy doložila řada studií, jenže jiné ho však nepotvrzovaly. Studie vydaná v magazínu Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts se ho proto rozhodla prozkoumat pečlivěji.

Něco pozornosti, něco prázdna v hlavě

Polospánek probouzí kreativitu. Vyzkoušejte techniku Edisona a Dalího Onu metodu, jak si dopřát šlofíka a hned po něm podat skvostné mentální výkony, používal vynálezce Thomas Alva Edison i surrealista Salvador Dalí. Je bizarní, jenže může fungovat, naznačuje aktuální studie. Sázka na stav na pomezí spánku a bdělosti se může vyplatit. Odměnou mohou být originální, kreativní myšlenky.

Vyšla z práce Inspirace rozptýlením z roku 2002, která způsobila poprask ve vědě i médiích, protože pěla chválu na přínos, které má bloumání mysli pro tvořivé myšlení. Dokládala, že nicnedělání zvyšuje schopnost řešit náročné úkoly, které vyžadují kreativní mozek. Hned poté se na ono téma vrhly další práce, jenže přinesly tak trochu zmatek a rozpory. Některé linku mezi bloumáním mysli a kreativními nápady potvrdily, jenže jiné ne.

Zac Irving z Univerzity ve Virginii a Caitlin Millsová z Univerzity v Minnesotě se pokusily najít odpověď. Podle nich bloumání mysli k nápaditým myšlenkám opravdu vede, ovšem pouze v kontextu mírně zaujaté činnosti. Jen tehdy, když prostředí naši mysl uměřeným způsobem vyzývá k lehounké pozornosti.

Panuje-li naprostá nuda, i to směřuje k tomu, že se mozek nastartuje, jenže většinou ho zaměstnáme něčím, jako je plánování co přichystat k večeři, shrnuje portál Inverse. Proto Millsová a Irving nemluví o „nevzrušené mysli“, ale o „volně plynoucích myšlenkách“. Těm absolutní nuda nesvědčí, vyzve nás totiž, abychom si nějaký cíl zadali sami. Volným asociacím přeje, když má naše aktivita nějaký záměr, ale tak nenáročný, že ji zvládáme skoro automaticky, a mysl tak má spoustu prostoru.

Může to být něco, co zvládáme levou zadní, například žehlení. Může to být obcházení domovního bloku, je při tom třeba dávat pozor, nebýt úplně „vypnutý“, ale mysl má spoustu kapacity, dělat si, co chce. Aniž by však upadla do nudy. Nebo například zahradničení, trhání plevele je úkol, který mozek trochu zaměstná, ovšem tak jednoduchý, že mu zůstane hodně kapacity hrát si s myšlenkami. Možná i jízda vlakem, kontextuálně, dokonce s trochou zvědavosti, sledujete krajinu za oknem, vnímáte, co spolucestující, myšlenky však mohou běhat docela volně.