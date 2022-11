VIDEO: Zlaté české ručičky. Střílející opasek jinde v Evropě nenajdete

Případ z března 1991 se kriminalistům vyjevil sám, k vysvětlení má však stále daleko dodnes. Začal a skončil totiž sebevraždou pachatele, jediného muže, který býval mohl osvětlit své motivy. Jeho zločinem bylo nedovolené ozbrojování. Ovšem zbraněmi tak technicky propracovanými a unikátními, že si vysloužily místo v muzeu.

Součástí stálé expozice kriminální historie je od poloviny devadesátých let a Radek Kalaš, plukovník ve výslužbě a stávající ředitel Policejního muzea, neskrývá z onoho exponátu profesní nadšení. „Střílející opasek je totiž naprosto specifická záležitost, nic takového jinde v Evropě nemají,“ říká.

Jde vlastně o set dvou zbraní, pistole 22 LR a nezávislého palebného mechanismu instalovaného na podvěsu ramenního opasku, vyrobený nelegálně, podomácku a k dosud neznámému účelu. Jejich zhotovitel spáchal sebevraždu a nezanechal po sobě ani dopis na rozloučenou, a tak netušíme, k čemu mechanismus zamýšlel použít. Jeho práce byla ovšem nebývale precizní, je zřejmé, že zbrojířskému řemeslu výtečně rozuměl.

Skvostné je dílenské zpracování, díky dlaňové pojistce na rukojeti pistole, natahování, atypicky vyvinutému vypouštění zásobníků na lučíku nebo upevnění zajištěné pistole v pouzdře proti vypadnutí je to technicky originální dílo. A opasek? Ten je zbraní ze špionských románů a nástrojem pro agenta 007.

„Pokud by se pokusil jeho nositele někdo odzbrojit – zavolal by na něj ruce vzhůru – mohl by je zvednout,“ popisuje Kalaš. „Ale tím pohybem by se spustil výstřel současně z osmi hlavní.“

Čtyři kulky by vyletěly kupředu a čtyři dozadu, a protože hlavně byly namontovány excentricky, palebné pole by překrylo jako vějíř prostor před i za nositelem opasku. „Prakticky by se tím eliminovala možnost nezasáhnout toho, kdo jej ke zvednutí rukou vyzval,“ vysvětluje Kalaš.