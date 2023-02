VIDEO: Projel půl světa, aby si koupil nový penis. Podařilo se

„Byl to nejhorší den mého života. Tedy kromě dne, kdy Arsenal prohrál s Leedsem ve finále ligy v roce 1972,“ vzpomíná s humorem na moment, kdy mu lékaři kvůli rakovině museli z větší části odstranit penis.

„Předtím jsem byl normální chlap, fanoušek Arsenalu, otec dvou dětí, který chodil na pivo s kámoši,“ ohlíží se zpátky. „Jednoho dne mi doktor z ničeho nic řekl, že mi musí okamžitě odstranit penis, jinak zemřu.“

Zákroku se samozřejmě nemohl vzpírat. Obrátil mu však život naruby. „Od té doby se snažím vymyslet, jak mám ksakru existovat bez péra,“ doznal v dokumentu z roku 2019. Jednou z cest, jak se se změnou vyrovnal, byly divadelní výstupy – je ostatně profesionálním umělcem. Vystupoval například s punkovou kapelou Levellers. „S traumatem ze ztráty penisu se vyrovnávám tak, že jsem o tom napsal hru,“ vysvětloval.

Doznával však, že jeho život se ocitl ve vířivce – a on na podpoře. „Nemůžu pracovat. Skončil jsem na zatracené podpoře. Jsem považován za naprostého debila. Posílají mě na testy, chtějí po mně tohle a tamto. Však víte. Jen kvůli almužně,“ popisuje strasti britského nezaměstnaného.

Péro na zakázku Bývalý cirkusový klaun přišel o penis. Jaké jsou možnosti získat co nejdokonalejší náhradu? Unikátní dokument o hledání nové mužské výbavy uvede televize Óčko ve čtvrtek 16. února od 22:30 hodin.

Protože v centru jeho trablů byla absence penisu, s pomocí internetu a poté za doprovodu televizního štábu se rozhodl putovat za novým.

Je to vítězná cesta a pan Stamp neztrácí smysl pro humor. „To vezmou část vaší ruky, srolují a promění ji v penis. Jenže vypadá jako nějaký divný červ. A pak vám vezmou kousek pr*ele a přilepí ji na ruku. Celé tělo se začne tak nějak divně pohybovat,“ říká.

A pokračuje mnoha pochybami, které svědčí o tom, že do budoucnosti hledí zvídavě: „Co když se mi ruka promění v péro, jenže si bude pořád myslet, že je ruka? A pak si bude chtít podávat ruku s jinými lidmi? Ku*va, pokusí se třeba zvednout půllitr, dloubat se mi v nose? Chápete to? To by byla katastrofa. Bůh ví, co si moje pr*el bude myslet, až bude na ruce,“ rozmýšlel. Do dalších dnů však hleděl s nadějí: „Vzhůru ke vzkříšení!“