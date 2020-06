FEJETON: Jsi muž, tak to umíš s nářadím

Znaků a symbolů máme kolem sebe nespočet. Jistě tušíme jejich sdělení, ale co víme o symbolech samotných, původu nebo...

Králové, státníci a tyrani, vojevůdci proklínaní i lidem milovaní, filozofové i podivíni. Bez ohledu na to, co za svého...

Konzumace pornografie nemá škodlivé účinky na sexuální životy žen. Ovšem nejen to, dokonce mu svědčí. Dámy, které porno...

Jak zvládnout napadení či rvačku? Rychlý útěk a nadávky z dálky, radí instruktor

Premium Nevím, jak vy, ale občas se dostanu do nepříjemné situace. Mám to vzít v noci přes park? Co ti tři chlápci na ulici,...