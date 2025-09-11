Bylo jí kolem padesáti let, když zemřela. Patřila k Pazyrykům, lidu doby železné, který žil zhruba od pátého do druhého století před naším letopočtem na území, které dnes sahá do Ruska, Mongolska, Číny, Kazachstánu. Patřil do nomádské skytské kultury, pyšnil se skvostným jezdeckým uměním, jeho domovem byly široširé stepi.
Pazyrycký lid po sobě zanechal kurgany, velké kopcovité mohyly, které uchoval permafrost skoro nedotčené. Staly se oknem do světa pazyrycké kultury. Archeologické týmy v nich objevily hudební instrumenty, sedla, šperky, plstěné závěsy. Především však mumifikovaná těla.
První objevil sovětský vědec Sergej Ruděnko ve čtyřicátých letech dvacátého století. Zkoumání tehdy zaznamenalo, že mumie nesly stopy tetování. Jenže přesné obrysy, konkrétní vzhled kreseb výzkum neviděl, subtilnější tetování ani nepostřehl. „Mumifikovaná kůže ztmavne a svraští se, mnohá tetování proto nejsou prostým okem viditelná,“ poznamenává pro server Arnet Gino Caspari, jenž vedl tým, který se ozdoby na kůži jedné z mumií rozhodl prozkoumat mnohem pečlivěji, s využitím nejmodernějších technologií.
Z kůže mumifikované ženy před očima jeho týmu vystouplo půl tuctu tetování. Spolu s nimi však i lidé oné doby. Tetování na těle mumie jsou dokladem sofistikovaného umění tehdejších lidí. A času, který zkrášlování se a umění během tvrdého života ve stepích věnovali.
Na kůži se mumii proháněli při lovu tygři a leopardi, v rojích létali ptáci.