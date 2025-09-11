Premium

Inspirujte se. Věda odhalila skvostné tetování mumie skytské nomádky

Vyžadovalo mistrovskou zručnost a hodiny pečlivé práce. Je tak precizní, že by bylo výzvou i pro dnešní tetovací mistry s jejich moderními přístroji. Věda rekonstruovala kresby na kůži 2 300 let staré sibiřské mumie.
Mumii archeologie objevila už před časem. Až teď však vydala svá tetování.

Bylo jí kolem padesáti let, když zemřela. Patřila k Pazyrykům, lidu doby železné, který žil zhruba od pátého do druhého století před naším letopočtem na území, které dnes sahá do Ruska, Mongolska, Číny, Kazachstánu. Patřil do nomádské skytské kultury, pyšnil se skvostným jezdeckým uměním, jeho domovem byly široširé stepi.

Pazyrycký lid po sobě zanechal kurgany, velké kopcovité mohyly, které uchoval permafrost skoro nedotčené. Staly se oknem do světa pazyrycké kultury. Archeologické týmy v nich objevily hudební instrumenty, sedla, šperky, plstěné závěsy. Především však mumifikovaná těla.

První objevil sovětský vědec Sergej Ruděnko ve čtyřicátých letech dvacátého století. Zkoumání tehdy zaznamenalo, že mumie nesly stopy tetování. Jenže přesné obrysy, konkrétní vzhled kreseb výzkum neviděl, subtilnější tetování ani nepostřehl. „Mumifikovaná kůže ztmavne a svraští se, mnohá tetování proto nejsou prostým okem viditelná,“ poznamenává pro server Arnet Gino Caspari, jenž vedl tým, který se ozdoby na kůži jedné z mumií rozhodl prozkoumat mnohem pečlivěji, s využitím nejmodernějších technologií.

Z kůže mumifikované ženy před očima jeho týmu vystouplo půl tuctu tetování. Spolu s nimi však i lidé oné doby. Tetování na těle mumie jsou dokladem sofistikovaného umění tehdejších lidí. A času, který zkrášlování se a umění během tvrdého života ve stepích věnovali.

Na kůži se mumii proháněli při lovu tygři a leopardi, v rojích létali ptáci.



Její postavy byly sexy, ale i drsné. Raquel Welchová by slavila 85 let

Byla sex symbolem, bezpochyby. Ale jiným než ty předchozí. Nejenže vstoupila do zástupů blond krásek, se svou latino hřívou tmavých vlasů. Postavy, jimž na plátně vdechla život, byly tvrdší,...

Komu dá Tinder víc sexu. Studie říká, jaké odmění muže a jaké ženy

Aplikace využívá k seznamování stále víc lidí. I k hledání příležitostného sexu. Komu se to na platformě Tinder daří, zjišťovala průkopnická studie.

Japonské městské legendy: smrtící píseň z Pokémonů i vraždící báseň

Injekční jehly v sedadlech, jedovatí hadi v krabicích od banánů a černá sanitka. České městské legendy už jsou klasika. Ale co ty japonské? Vychází z odlišného kulturního prostředí, a proto se tolik...

Zapomenuté komando. Dvanáct Němců se vzdalo až 4. září 1945. Norským tuleňářům

Zprávu o tom, že s válkou je konec, obdrželi 8. května 1945. Pak se ovšem spojení přerušilo a všichni na ně zapomněli. Svět měl jiné starosti. Tajné meteorologické komando, které žilo takřka na...

Zlomit, pak „napravit“. Americké tábory problémovou mládež týraly

Měly napravovat problémovou mládež. Protočily se v nich desítky miliard dolarů ročně. Pravou tvář amerických převýchovných institucích poodkryla až smrt šestnáctiletého chlapce. Před ní prošel...

11. září 2025

Ničivá mise švédského generála. Rabování Moravy zastavil až neúspěch u Brna

Moravu plundroval tři roky. Generál Lennart Torstenson – strůjce švédského úspěchu za třicetileté války – zanechal v tuzemsku spoušť. Jeho ničivá mise de facto skončila až neúspěchem u Brna před...

10. září 2025

10. září 2025

Falešná naděje. Dívka, za jejíž život se modlilo Mexiko po tragédii, neexistovala

Po otřesech, které za sebou nechaly stovky mrtvých, tisíce raněných a města v troskách, žilo v září 2017 onou nadějí celé Mexiko. Upnulo se k příběhu dvanáctileté Fridy Sofie, uvězněné pod ruinami...

9. září 2025

8. září 2025

Chceme se vyhnout dešti, ale nejhorší jsou dopravní zácpy, líčí lovec bouřek

Místo dovolené vyráží za tornády, blesky a neobvykle silnými bouřkami. Lovec bouřek Robin Duspara z Czech Thunderstorm Research Association (CTRA) dokumentuje extrémní meteorologické jevy už téměř...

7. září 2025

6. září 2025

5. září 2025

Tajemství strašidelných míst. Někdy tam má stejný podivný zážitek víc lidí, líčí etnolog

Etnolog a tramp Jan Pohunek se zabývá moderními pověstmi a legendami, které si lidé vyprávějí o tajemných místech Česka – o hradních zříceninách a opuštěných domech, o lesích a vojenských újezdech, o...

4. září 2025

4. září 2025

Podvodní obři, kouzlo tradičního lovu. Fotky ukazují soužití lidí a oceánu

Respekt, symbióza, sdílení, pomoc. Lidská interakce s oceánem má i takovou stránku. Soutěž Ocean Photographer of the Year 2025 ji dokumentuje svou kategorií Lidské spojení. Nabízí i foto Alvara...

3. září 2025

Cvičil jsem, až mi tekla krev. Žonglér o dětství na lodi i cirkusových Oscarech

Premium

Dětství strávil Zdenek Polach na zaoceánských lodích, kde vystupovali jeho rodiče. V patnácti letech se tam vrátil jako žonglér. „Trénoval jsem celé noci. Nenechal jsem toho, dokud mi netekla krev z...

2. září 2025

