„Těla všech druhů a velikostí, nevydávaly vůbec žádný zápach. Zlámal jsem všechny části těl, aby se maso změnilo v lék,“ popisoval v roce 1589 londýnský obchodník pracující jako agent pro společnost Turkey Company John Sanderson svou návštěvu egyptské hrobky. A pokračoval: „Na ukázku jsem domů vzal několik hlav, rukou, paží a nohou. Kusy mumií o hmotnosti šesti set liber jsme dovezli Turkey Company v kusech, do Anglie. Rovněž celé tělo, zabalené ve více než stovce tkanin, které se rozpadají, můžete vidět kůži, maso, prsty, nehty, zčernalé.“
Mumie. A jejich „lék“
Svědectví o mumiích, které přicestovaly do Anglie, přinesl i deník jistého Samuela Pepyse, v roce 1668 si do něj poznamenal: „V obchodníkově skladišti jsem viděl mumii, tělo muže nebo ženy, černé a tvrdé. Nikdy předtím jsem nic takového neviděl, proto mě pohled potěšil, ačkoli vidět nebylo dobře. A kousek z mumie jsem dostal, kost z paže.“
Z Alexandrie a Káhiry dopravovali mumie nejen angličtí, ale též španělští, francouzští, němečtí a další obchodníci, zájem byl velký a zisky ohromné. Egyptské hrobky čelily náporu. To vše pro potřeby evropského medicínského trhu.
Prášek z mumií se na něm skvěl jako všelék.