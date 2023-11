„Neříkali jsme mu mumie! Byl to náš přítel Willie,“ cituje list The Guardian Kyle Blankenbillera, ředitele readingského pohřebního ústavu Theo C Auman. Zrovna tato instituce ostatně hrála v celém příběhu důležitou roli.

Právě v ní se totiž odehrál experiment, který se postaral o to, že mrtvola, která se stane Williem, ztvrdla a změnila se v mumii.