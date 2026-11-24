Před pěti sty lety se vydaly tři děti, bylo jim šest, osm a čtrnáct let, na strastiplnou cestu na andskou horu Ampato, tyčící se ve výšce 6 300 metrů nad mořem. Byl to vysilující, těžký výstup. Nahoře na ně však čekala svého druhu pocta. Uznání se mělo dostat nejen jim, ale i jejich rodinám.
Bylo to katastrofální, apokalyptické uznání. Čekala je tam smrt.
Stejně jako další děti a mladé ženy na jiných andských vrcholech. Jejich posláním bylo nanebevstoupení. Měly být vyzvednuty do role poslů mezi lidmi a bohy, připadnout jim měla úloha zprostředkovatelů, kteří nadpozemské bytosti usmíří. Byly obětovány.
Andské mumie: jako návštěvníci z minulosti
Posléze je mrazivé horské podnebí přeměnilo ještě v něco jiného – z obětí se staly mumie. První se našly právě na Ampato, v roce 1995. Antropolog Johan Reinhard tehdy v ledovém kráteru zahlédl něco, co vyhlíželo jako batoh, brzy však seznal, že objevil mumii dívky, posléze dostala jméno Juanita. Ještě téhož roku našel další dvě, během následujících tří let ještě patnáct mumií.
A začala je vydávat i další pohoří, Cerro El Plomo, Cerro Esmeralda, Chuscha, Quehuar, Lullaillaco… Těla, skvostně zachovaná mrazem, jsou intimním dotykem staré incké říše, jsou návštěvníky starodávné éry.
Výzkumy nyní přibližují, co incká hierarchie nešťastným obětem předepsala a co je čekalo před skonem.